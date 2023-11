Prefeitura de São Gonçalo decreta luto oficial de três dias pela morte de Cici Maldonado

A prefeitura de São Gonçalo decretou nesta quarta-feira (8), luto oficial de três dias na cidade, em decorrência da morte do vereador Aldecyr Maldonado (PL), mais conhecido como Cici Maldonado. O vereador foi morto a tiros na porta de sua casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, por dois criminosos armados na noite desta terça-feira (7).

O decreto publicado pela Prefeitura de São Gonçalo no Diário Oficial informou o luto oficial na cidade e lamentou o assassinato de Cici. O decreto diz: “Fica declarado luto oficial no município de São Gonçalo, pelo período de três dias, a partir desta data, como expressão do profundo pesar pelo falecimento do Vereador Aldecyr Maldonado.”. A ação entra em vigor a partir desta quarta-feira (8).

Capitão Nelson, Prefeito de São Gonçalo, esteve no pronto socorro quando Cici deu entrada no local | Foto: Reprodução/Prefeitura de São Gonçalo

Além da Prefeitura, outro órgão municipal decretou luto após a perda de Cici. A Câmara de São Gonçalo também publicou uma nota de pesar. “São Gonçalo perde um grande cidadão, amigo, batalhador, íntegro que cumpriu seus deveres e deixará eterna saudade.”, relatou a instituição na publicação, no Instagram. Ainda, a Câmara informou que, em forma de homenagem a Cici, o presidente da instituição, Alécio Breda Dias, decretou luto oficial de três dias.

Cici Maldonado foi morto em uma suposta tentativa de assalto. O vereador foi levado ao Pronto Socorro Central de São Gonçalo, mas não resistiu. Cici morreu aos 61 anos, e deixa uma esposa e três filhas.



O velório de Cici será realizado a partir das 11h na Igreja Batista Porto da Madama, e seu enterro será feito às 16h no Cemitério Parque da Paz.