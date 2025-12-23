Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em janeiro e fevereiro deste ano

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de janeiro e fevereiro:

JANEIRO

Mistério desvendado: concessionária explica motivo do fechamento temporário de via de retorno em Manilha

O fechamento temporário da Rua B causou grande repercussão | Foto: Layla Mussi

Informações sobre uma possível "manobra" realizada pela Arteris Fluminense [concessionária responsável pela BR-101] que consistia na instalação de grades de ferro na Rua B, paralela à praça do pedágio, em Manilha, Itaboraí, para garantir que motoristas não desviassem do trajeto em direção ao pedágio e pagassem o valor cobrado da taxa, começaram a circular nas redes sociais no início de janeiro.

A informação gerou grande repercussão entre a população da região. O SÃO GONÇALO esteve no local e "desvendou" o real motivo do fechamento temporário da Rua B.

Mulher morre durante procedimento para emagrecer em clínica de São Gonçalo

Segundo marido da vítima, familiares só foram comunicados sobre problemas no procedimento após Amanda morrer | Foto: Enzo Britto

Uma mulher morreu enquanto passava por um procedimento para emagrecer em uma clínica no Centro de São Gonçalo, em 9 de janeiro. Amanda da Silva Barros, de 30 anos, estava realizando a aplicação de um balão intragástrico na Clínica Endoscorpus quando veio a óbito. Segundo relato de familiares, a unidade só teria comunicado a complicação depois de a mulher vir a óbito.

Amanda não enfrentava problemas de saúde e estava bem antes de ser internada para o procedimento, segundo o esposo da vítima.

Líder de esquema de anabolizantes ilegais é preso em casa com placas ameaçadoras em SG

Líder do esquema é preso em casa com placas ameaçadoras em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Miguel Barbosa de Souza Costa Júnior, conhecido como "Boss", é apontado como líder de um esquema criminoso que movimentou pelo menos R$ 80 milhões em seis meses com a fabricação e comercialização de anabolizantes clandestinos e foi o principal alvo da Operação Kairos, da Polícia Civil do RJ e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), contra a fabricação e a comercialização de anabolizantes clandestinos.

Ele foi preso após ser encontrado em uma luxuosa casa, no Colubandê, em São Gonçalo, onde morava com sua esposa, também presa na operação. Na casa onde foi preso, os muros traziam placas com mensagens ameaçadoras, como “Invasores serão alvejados; sobreviventes serão alvejados novamente” e “Agimos igual ao STF — acusamos, julgamos e executamos”.

Filha de Flordelis é encontrada morta em São Gonçalo; Polícia investiga feminicídio

Gabriella, filha de Flordelis, foi encontrada morta em São Gonçalo | Foto: Reprodução/redes sociais

Filha da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, que cumpre pena de 50 anos pelo assassinato de Anderson, seu marido, Gabriella dos Santos Souza, 25 anos, foi encontrada morta, em São Gonçalo.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) não permitiu saída de Flordelis do presídio para o enterro da filha.



O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara) no mês de janeiro, mas foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo para investigação de possível caso de feminicídio.

FEVEREIRO

Petrobras encontra nova jazida de óleo; descoberta pode afetar royalties em Niterói e Maricá

Descoberta pode aumentar produção de petróleo e geração de royalties | Foto: Divulgação/Agência Gov

A Petrobras confirmou, logo no início de fevereiro, que uma nova acumulação de petróleo foi encontrada no Campo de Búzios, área de exploração no pré-sal da Bacia de Santos que fica próxima ao litoral fluminense. O novo poço foi encontrado a cerca de 189 km da costa do Rio de Janeiro.

Segundo a estatal de capital misto, o poço foi perfurado em profundidade de aproximadamente 1.940 metros. Testes com perfis elétricos na zona inferior ao reservatório principal, com profundidade de cerca de 5,6 mil metros, confirmaram os reservatórios de petróleo.

Curiosidades niteroienses: Você sabia que a Ilha da Boa Viagem foi reaberta com acesso livre ao público?

A Ilha da Boa Viagem é um patrimônio nacional, tombado pelo Iphan desde 1938 | Foto: Layla Mussi

Sendo considerada como um dos principais cartões-postais de Niterói, a Ilha da Boa Viagem foi reaberta para visitas públicas sem necessidade de agendamento. Após restauração, que recebeu investimento de R$ 5,5 milhões, a Prefeitura de Niterói revitalizou a capela [adequação da rede elétrica, instalação de ar-condicionado, nova iluminação e banheiros]; o fortim [pintura, drenagem, instalação de câmeras e piso recomposto em terracota] e o casarão conhecido como castelo.

O ponto turístico também oferece visitas guiadas sem necessidade de agendamento prévio.

Bandidos filmam troca de tiros com PMs no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Bandidos atacaram policiais que realizavam operação na região | Foto: Reprodução

Criminosos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ligados ao Comando Vermelho (CV), gravaram uma troca de tiros com policiais militares no interior da comunidade no dia 3 de fevereiro.

Nas imagens, gravadas pelos próprios traficantes, é possível observar que eles utilizam roupas camufladas enquanto atiram contra um 'Caveirão' da PM, que, aparentemente, acaba retornando de ré da posição que estava.

Mulher fica presa no Cemitério Municipal de São Gonçalo após encerramento das atividades

O caso aconteceu após o encerramento das atividades do local | Foto: Reprodução

O medo de algumas pessoas de ficarem presas dentro do cemitério se tornou realidade para uma mulher que não conseguiu sair do Cemitério Municipal de São Gonçalo, localizado no bairro do Camarão.

Segundo informações, a mulher teria ido ao cemitério para participar de um enterro, mas resolveu ficar por um tempo maior. Tudo indica que ela queria dar o último adeus a sós ao ente querido. Após se despedir, a mulher encontrou a porta do local fechada, impossibilitando sua saída.

