Mulher morre durante procedimento para emagrecer em clínica de São Gonçalo

Segundo marido da vítima, familiares só foram comunicados sobre problemas no procedimento após Amanda morrer - Foto: Enzo Britto

Segundo marido da vítima, familiares só foram comunicados sobre problemas no procedimento após Amanda morrer - Foto: Enzo Britto

Uma mulher morreu enquanto passava por um procedimento para emagrecer em uma clínica no Centro de São Gonçalo, nesta quinta-feira (09). Amanda da Silva Barros, de 30 anos, estava realizando a aplicação de um balão intragástrico na Clínica Endoscorpus quando veio a óbito. Segundo relato de familiares, a unidade só teria comunicado a complicação depois de a mulher vir a óbito. A Polícia Civil ouviu os profissionais da unidade e investiga o caso.

A vítima não enfrentava problemas de saúde e estava bem antes de ser internada para o procedimento, segundo o esposo de Amanda, que preferiu preservar sua identidade. “A gente veio de manhã para fazer o pagamento do pix para ela fazer. Ela entrou bem e vai sair num rabecão. Eles nem levaram ela para algum hospital; chamaram a Samu e não avisaram nada para a gente”, conta o homem, que era companheiro da vítima há 15 anos.

Segundo ele, profissionais da unidade não o procuraram para informar o que causou o óbito da mulher. “Na minha cabeça é como se eu tivesse feito um pix de quase dez mil reais para matarem minha mulher. É muito difícil”, contou o companheiro.

Leia também

➣ Identificado homem encontrado morto em frente ao 12º BPM (Niterói)

➣ Drones capturaram o momento da fuga de traficantes das dependências da Fiocruz

Agentes do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram na clínica e preservaram o local para perícia da Polícia Civil. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que "imediatamente após tomar conhecimento do fato, uma equipe foi ao local. Os agentes estão ouvindo a médica responsável pelo procedimento cirúrgico. Diligências estão em andamento para apurar o ocorrido". A 72ª DP registrou a ocorrência



Moradora do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Amanda deixa três filhas. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Procurada, a clínica responsável pelo procedimento informou estar colaborando com as investigações. Confira, na íntegra, a nota da empresa:

"A Clinica Endoscorpus vem, por meio desta nota, esclarecer que, em razão do ocorrido envolvendo a paciente Amanda da Silva Barros, a clínica está prestando toda a assistência necessária à família da paciente, oferecendo apoio e cuidados durante esse momento delicado.

Informamos que a clínica tem colaborado ativamente com as autoridades competentes, prestando os devidos depoimentos na sede policial, para que a apuração dos fatos se dê de forma justa e transparente.

A Clinica Endoscorpus reitera seu compromisso com a ética, a segurança e o bem-estar de todos os seus pacientes, e seguirá acompanhando as investigações para que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional e agradecemos a compreensão de todos neste momento".