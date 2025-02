Curiosidades niteroienses: Você sabia que a Ilha da Boa Viagem foi reaberta com acesso livre ao público?

Você sabia que a Ilha de Boa Viagem foi reaberta com acesso livre ao público?

Assim como muitas curiosidades niteroienses, esta não poderia passar em branco, dada a relevância deste patrimônio arquitetônico de grande importância histórica, cultural e turística, com instalações militares, religiosas e de salvamento.

A Ilha da Boa Viagem, localizada no bairro de mesmo nome, no interior da baía de Guanabara, na cidade de Niterói, encontra-se descrita em diversos relatos e é retratada nos séculos XVIII e XIX como um local paradisíaco, descrita com riqueza de detalhes sobre suas características naturais, em grutas e vegetação submersas, tornando-a em um incomparável pesqueiro.

O patrimônio nacional, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938, tem sua história remontada a 1650, com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, centro de peregrinação para marinheiros que buscavam proteção em suas viagens.

O local foi batizado de Ilha da Boa Viagem porque os navegadores que chegavam ou saíam da Baía de Guanabara se ajoelhavam no convés das embarcações para agradecer a boa viagem que teriam tido ou para pedir a bênção para uma nova viagem fora da Baía. Eram comandantes e marinheiros que ajudavam a manter o local, e os donativos eram dados de acordo com a distância da viagem.

Ao longo dos séculos, a Ilha também teve papel estratégico na defesa do território brasileiro, com instalações militares que aproveitavam a vista privilegiada da baía.

Ao longo dos séculos, a Ilha teve papel estratégico na defesa do território brasileiro | Foto: Reprodução/Wikipédia

Reabertura

Sendo considerada como um dos principais cartões-postais de Niterói, a Ilha da Boa Viagem foi reaberta no dia 11 de janeiro para visitas públicas sem necessidade de agendamento. Após restauração, que recebeu investimento de R$ 5,5 milhões, a Prefeitura de Niterói revitalizou a capela [adequação da rede elétrica, instalação de ar-condicionado, nova iluminação e banheiros]; o fortim [pintura, drenagem, instalação de câmeras e piso recomposto em terracota] e o casarão conhecido como castelo.

O local, que reúne uma exuberante beleza natural, estará aberto de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita. O ponto turístico também oferece visitas guiadas sem necessidade de agendamento prévio. Os passeios, conduzidos por agentes da Neltur [Niterói Empresa de Lazer e Turismo] acontecem em quatro horários diários: 10h, 11h30, 13h e 15h. Apenas grupos maiores, como excursões escolares ou de turismo, precisam realizar agendamento pelo e-mail agendamento@neltur.com.br, pelo telefone/WhatsApp (21) 3611-3828 ou pelo site.

“Decidimos abrir a Ilha para o público em geral, gratuitamente e sem necessidade de agendamento, porque é um dos lugares mais lindos da cidade. Visitantes, turistas e moradores poderão usufruir de um roteiro completo que inclui o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e essa orla linda. Vale muito a pena conhecer a Ilha pela beleza natural. Realizamos uma série de investimentos na ilha, desde o meu último governo, como obras de contenção de encostas. Assim como no governo Axel Grael, que investiu na restauração dos monumentos e dos prédios. É um lugar muito bonito que precisa ser visto”, destacou Rodrigo Neves na véspera da reinauguração.

1/8 | Foto: Layla Mussi

2/8 | Foto: Layla Mussi

3/8 | Foto: Layla Mussi

4/8 | Foto: Layla Mussi

5/8 | Foto: Layla Mussi

6/8 | Foto: Layla Mussi

7/8 | Foto: Layla Mussi

8/8 | Foto: Layla Mussi

















Com a reabertura da Ilha da Boa Viagem, a cidade de Niterói reforça ainda mais seu compromisso com a valorização do turismo local. A Ilha da Boa Viagem promete ser um ponto obrigatório no roteiro de quem deseja explorar a rica história e a beleza natural da cidade, unindo cultura, lazer e memória em uma experiência única.

"Moro em Niterói há mais de quarenta anos e nunca tinha vindo aqui, está sendo uma experiência muito bacana. A vista é muito linda, um lugar abençoado que vale a pena ser visitado pela população da cidade", contou a aposentada Maria Lirio, que aproveitou o dia ensolarado para comemorar seu aniversário com um passeio turístico na Ilha da Boa Viagem.

D. Maria Lirio aproveitou para comemorar seu aniversário com um passeio pela Ilha da Boa Viagem | Foto: Layla Mussi

História

A história da Ilha começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, visto que o local foi utilizado para atividades religiosas, militares e de salvamento. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico.

Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro. A ilha também foi palco de eventos desportivos, passeios, cerimônias cívicas e espetáculos artísticos.

Com três instalações, a Ilha comporta a Capela, que foi destruída em 1711 e reconstruída em 1780; o fortim, construído por volta de 1702, que tinha entre cinco ou seis peças de artilharia, e o casarão, conhecido como castelo, que foi construído na década de 1940 e abrigou a sede dos Escoteiros do Mar.

"Nunca tínhamos subido até aqui, essa é a primeira vez, e olha que moramos em Niterói a vida toda, mais de 60 anos. Estamos achando tudo muito lindo, essa paisagem merece toda apreciação possível, é uma beleza de tirar o fôlego que vale a experiência. É um ponto turístico muito bonito, é a história de Niterói", contou a niteroiense Maria Inês, que estava acompanhada do marido durante a visitação. "Antigamente precisava se cadastrar e a gente achava o processo muito complicado, mas agora com a visitação livre ficou muito mais viável", contou Sr. Trajano.

D. Maria Inês e Sr. Trajano visitaram a Ilha da Boa Viagem pela primeira vez | Foto: Layla Mussi

Vista privilegiada

Em cima m cima da praia de mesmo nome, uma construção de concreto liga a cidade de Niterói à Ilha de Boa Viagem. Pintada de branco, com pilastras altas e um caminho para a Ilha histórica tombada pelo IPHAN, a passarela de Boa Viagem também se tornou um destino carimbado na visita de turistas a cidade, mas a ponte é bem mais que um fio conector à ilha.

Com uma vista para a Baía de Guanabara, para o MAC e para a Ilha de Boa Viagem, a ponte de Boa Viagem se tornou um lugar marcado na lista de lugares preferidos dos niteroienses e turistas quando o assunto é um bom registro fotográfico.

A ponte de Boa Viagem se tornou um lugar marcado na lista de lugares preferidos dos niteroienses | Foto: Layla Mussi

Ao final da passarela, subindo a escadaria de 127 degraus que levam à parte mais alta do monumento, a beleza natural segue se destacando.

A Ilha da Boa Viagem promete ser um grande museu a céu aberto. Reaberto para niteroienses e demais visitantes, o local, por meio de uma parceria com a Unesco, terá, numa próxima etapa de restauro, experiências interativas desde a entrada, de modo a compor um amplo museu a céu aberto.

Ao lado do templo religioso, também está em andamento o conserto de um poço que se transformará em cisterna, com água pluvial e potável para abastecer o conjunto da Ilha.

Com as restaurações e recente reinauguração, a Ilha, debruçada na Baía de Guanabara, ganha uma nova roupagem, preservando os muitos objetos e rastros históricos, resgatando o espírito de resistência e preservando a história da cidade de Niterói.