Petrobras encontra nova jazida de óleo; descoberta pode afetar royalties em Niterói e Maricá

A Petrobras confirmou, nesta sexta (14), que uma nova acumulação de petróleo foi encontrada no Campo de Búzios, área de exploração no pré-sal da Bacia de Santos que fica próxima ao litoral fluminense. O novo poço foi encontrado a cerca de 189 km da costa do Rio de Janeiro e pode afetar a produção de óleo na região. Além disso, a descoberta também pode influenciar a produção de royalties referente ao Campo de Búzios, que tem Niterói e Maricá entre os municípios beneficiados.

Segundo a estatal de capital misto, o poço foi perfurado em profundidade de aproximadamente 1.940 metros. Testes com perfis elétricos na zona inferior ao reservatório principal, com profundidade de cerca de 5,6 mil metros, confirmaram os reservatórios de petróleo. O material descoberto será submetido a análise em laboratório. “A descoberta reafirma o potencial do pré-sal no campo de Búzios”, afirmou, em nota, a Petrobras.

O Campo de Búzios é um dos principais produtores de petróleo da região, girando em torno de 1 milhão de barris por dia no ano passado. Além disso, as estimativas da estatal indicam que R$ 1,1 bilhão em royalties são oferecidos por mês por conta da produção. Até o momento, as Prefeituras de Niterói e Maricá, que recebem royalties provenientes do Campo, ainda não confirmaram como o potencial de aumento na produção afeta a arrecadação dos municípios.