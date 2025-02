Mulher fica presa no Cemitério Municipal de São Gonçalo após encerramento das atividades

O caso aconteceu após o encerramento das atividades do local, que é fechado no final da tarde - Foto: Reprodução

O caso aconteceu após o encerramento das atividades do local, que é fechado no final da tarde - Foto: Reprodução

O medo de algumas pessoas de ficarem presas dentro do cemitério se tornou realidade, nesta quarta-feira (5), para uma mulher que não conseguiu sair do Cemitério Municipal de São Gonçalo, localizado no bairro do Camarão.

Segundo informações, a mulher teria ido ao cemitério para participar de um enterro, mas resolveu ficar por um tempo maior. Tudo indica que ela queria dar o último adeus a sós ao ente querido. Após se despedir, a mulher encontrou a porta do local fechada, impossibilitando sua saída.

O caso aconteceu após o encerramento das atividades do local, que é fechado no final da tarde. No momento em que percebeu que estava sozinha no cemitério, ela tentou encontrar outra saída. Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra a tentativa da mulher de sair, apoiada sobre o muro e a grade do cemitério, enquanto isso ela era observada por pessoas que passavam pela rua.

Contactada, a Prefeitura de São Gonçalo alegou que a administração vai investigar o que aconteceu, com o objetivo de entender se houve falhas e, se for o caso, tomar as providências cabíveis.