Mistério desvendado: concessionária explica motivo do fechamento temporário de via de retorno em Manilha

Circulam nas redes sociais, desde o dia 2 de janeiro, informações sobre uma possível "manobra" realizada pela Arteris Fluminense [concessionária responsável pela BR-101] que consistia na instalação de grades de ferro na Rua B, paralela à praça do pedágio, em Manilha, Itaboraí, para garantir que motoristas não desviassem do trajeto em direção ao pedágio e pagassem o valor cobrado da taxa.

A divulgação destas informações gerou grande repercussão entre a população da região, que se viu insatisfeita com tal medida, que, de certa forma poderia vir a "travar" seu direito de escolha por qual rota seguir.

Afim de esclarecer o real motivo do fechamento temporário da Rua B, O SÃO GONÇALO esteve no local e entrou em contato com a concessionária responsável, visando a transparência de informações sobre o caso, que ainda gera inúmeros questionamentos por parte dos motoristas que utilizam a via.

De acordo com a Arteris Fluminense, a disseminação de informações desencontradas acaba causando falsas especulações acerca do caso, o que também prejudica a implantação de ações na rodovia, que, ainda segundo a concessionária, neste caso, visam exclusivamente manter a fluidez.

De acordo com a Arteris Fluminense, o intuito do fechamento é manter a fluidez do trânsito no local | Foto: Layla Mussi

Confira a nota completa:

"A Arteris Fluminense informa que a manobra de fechamento temporário da Rua B tem prévia solicitação/autorização da 2ª Delegacia PRF/RJ e comunicado ao BPRV/PMERJ. A operação visa exclusivamente restabelecer a fluidez ao viário de Manilha. A região recebe um intenso fluxo de veículos provenientes de duas rodovias federais (BR-101 e BR-493) e uma rodovia estadual (RJ-104).

A nova sinalização, composta por gradis metálicos, defensas, cabos de aço e placas indicativas de sentido obrigatório, foi projetada para auxiliar as equipes na implantação da sinalização. Antes, o guincho pesado da concessionária permanecia empenhado no local.

A concessionária informa também que durante a operação é possível retornar à BR-101/RJ com segurança por uma via municipal na RJ-104, cerca de 300m da Rua B. Os usuários podem encontrar informações de congestionamento ou de bloqueios na rodovia através do telefone 0800 282 0101, pelo canal no X, antigo Twitter (@Arteris_AFL), e nos nossos painéis de mensagens localizados em pontos estratégicos da rodovia".