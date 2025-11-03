São Gonçalo é selecionada para implantação de exame pioneiro para prevenir câncer de colo do útero
Município foi escolhido por ter uma das melhores estruturas da rede básica de saúde
São Gonçalo foi escolhida pelo Ministério da Saúde para ser uma das cidades pioneiras na implantação do exame de DNA/HPV, método mais moderno e eficaz no rastreamento e prevenção do câncer de colo do útero. Para dar início à execução do exame, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na última semana, a primeira capacitação dos médicos e enfermeiros da Clínica Lagoinha – que será a primeira unidade da cidade a oferecer o DNA/HPV futuramente.
O novo exame vai substituir, gradativamente, o atual citopatológico (Papanicolau) em todas as unidades de saúde da Atenção Básica e estará disponível para as gonçalenses de 25 a 64 anos. “O município foi selecionado por ter uma das melhores estruturas da rede básica de saúde e pelos avanços no Programa de Saúde da Mulher. Com o novo teste, poderemos diagnosticar a presença do vírus antes que ele provoque a lesão cancerígena no colo do útero. Isso representa um avanço enorme na prevenção e no cuidado com a saúde da mulher”, afirmou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Mello.
Leia também:
STF manda preservar materiais da megaoperação que deixou 121 mortos no Rio
Trabalhadores são presos na fronteira e acusados de ligação com facção; prefeito reage
Na prática, o procedimento de coleta é o mesmo já utilizado no exame citopatológico, usando outro tipo de material. A principal diferença entre o novo exame e o citopatológico convencional é que o DNA/HPV identifica a presença do vírus do papilomavírus humano (HPV) antes mesmo de causar qualquer lesão nas células do colo do útero. Já o exame tradicional detecta alterações quando a lesão já está instalada. Outro diferencial é o tempo de periodicidade (intervalo), caso o exame seja negativo para o vírus: são cinco anos. O atual exame deve ser feito a cada três anos.
Caso o resultado seja positivo, o diagnóstico precoce possibilita intervenção para prevenir a progressão da doença. A paciente será acompanhada, pode realizar outros exames e iniciará o tratamento para evitar que a lesão cancerígena se desenvolva. “Estamos iniciando um processo de modernização e ampliação do cuidado preventivo às mulheres gonçalenses. O diagnóstico precoce salva vidas e, com o DNA/HPV, daremos um salto de qualidade na saúde pública”, destacou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Daiana Raposo.
Capacitação – A formação incluiu aula teórica de quatro horas e ainda terá acompanhamento prático contínuo até que os profissionais estejam totalmente aptos a realizar o procedimento sozinhos. Posteriormente, a capacitação e a oferta do exame serão ampliadas para as demais clínicas municipais, polos sanitários e Unidades de Saúde da Família (USFs) até atingir toda a rede básica de saúde do município e substituir o atual preventivo. O agendamento do exame continuará sendo feito diretamente nas unidades de saúde ou por meio dos agentes comunitários.