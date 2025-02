Bandidos filmam troca de tiros com PMs no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

Criminosos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, ligados ao Comando Vermelho (CV), gravaram uma troca de tiros com policiais militares, nesta segunda-feira (3), no interior da comunidade.

Nas imagens, gravadas pelos próprios traficantes, é possível observar que eles tão utilizando roupas camufladas, no interior de uma área de mata, enquanto atiram contra um 'Caveirão' da PM, que, aparentemente, acaba retornando de ré da posição que estava.

Durante os poucos segundos de imagens, um dos traficantes ainda grita, repetidamente, que "Vai morrer polícia".





Operação no Complexo do Salgueiro

Uma grande operação foi realizada no conjunto de favelas do Complexo do Salgueiro desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (03). A mobilização contou com cerca de 400 agentes de diversas unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Batalhão de Choque, o Batalhão de Ações com Cães, o Grupamento Aeromóvel e equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

O objetivo da ação, segundo a polícia, era capturar os envolvidos na morte do policial militar reformado Carlos Wagner de Alvarenga Costa, executado durante um assalto, no último sábado (01). Além de buscar os suspeitos, a ação também tinha como objetivo combater o roubo de veículos e cargas na região, que bateu números absurdos no último final de semana, passando de 50 registros nas delegacias da região.