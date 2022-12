Curtir as férias gastando pouco é possível? Veja como!

As férias escolares são um período em que a garotada faz planos de viajar, se divertir, fazer passeios. É um momento para descansar da rotina escolar, ter mais contato com a família, fazer coisas diferentes e positivas. Mas este é um período também conhecido pelo aumento das despesas em meio às celebrações de fim de ano, pagamento de IPTU, IPVA, renovação de matrícula, entre outros gastos. Como conseguir aproveitar as férias e ao mesmo tempo equilibrar o orçamento?

Phd em Educação Financeira, o especialista e escritor Reinaldo Domingos, dá algumas dicas como estabelecer um caminho médio de gastos diários a ser realizado, evitar as pequenas compras, pois somadas causam grande prejuízos; e sempre que possível planejar e quitar uma viagem antes de realizá-la.

Mas e quando não for possível programar com tanta antecedência? A reportagem de O SÃO GONÇALO listou dicas de lugares na região metropolitana para realizar passeios interessantes e de baixo custo que podem ser ótimos programas em família.

Niterói

Em Niterói, há ótimas opções de passeio, para todos os gostos, das montanhas às praias, como: Parque da Cidade, praias oceânicas, Costão de Itacoatiara e o Campo de São Bento.

Vista do Costão de Itacoatiara | Foto: Divulgação/TripAdvisor

O Parque da cidade, localizado na Estrada da Viração S/N, tem uma vista panorâmica belíssima do Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, Ponte Rio-Niterói e praias oceânicas . A visitação é de terça a domingo, de 7h às 18h e a entrada é gratuita. Para quem gosta de esportes radicais, o parque tem duas rampas para a prática de voo livre.

Para quem é do 'time praieiro', as dicas são as praias da região oceânica: Camboinhas, Itacoatiara e Piratininga. Diversão garantida para toda a família.

Para quem gosta de aventura , vale a pena subir o Costão de Itacoatiara, uma trilha de 0,7 km de caminhada, para contemplar uma belíssima vista da cidade.

Campo de São Bento | Foto: Divulgação/TripAdvisor

Outra opção para toda a família curtir junto é o Campo de São Bento. Bem situado em Icaraí, na Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, o parque conta com uma extensa área verde para as crianças brincarem à vontade. Tem parquinho, lago, bichos, além da feirinha de artesanato e gastronomia nos fins de semana. É a área de lazer mais popular da cidade de Niterói. Seu funcionamento vai de 7h às 19h., com entrada gratuita.

Há ainda o Horto do Fonseca e o Horto do Barreto, ambos com áreas de lazer gratuitas.

Maricá

Em Maricá, a dica é conhecer a Cachoeira do Espraiado, um lugar perfeito para curtir o dia em contato com a natureza. Segundo o portal de turismo TripAdvisor, outras opções são a escalada na Pedra do Elefante, conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, a Gruta do Spar, além das praias de Ponta Negra, Cordeirinho, Jaconé e Itaipuaçu.

Gruta do Spar, em Maricá | Foto: Divulgação

São Gonçalo

Em São Gonçalo, um lugar bastante conhecido pela programação gratuita para passeio com crianças e adolescentes é a Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como Praça Zé Garoto, no bairro de mesmo nome. Uma das maiores praças do município, concentra parquinho de madeira para as crianças, área arborizada e chafariz.

Praça Zé Garoto | Foto: Divulgação

Para quem gosta de aproveitar um fim de semana de sol saboreando um peixe frito, a tradição está nos bares e restaurantes localizados ao longo da Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista.

Já para os amantes de aventura, as Cavernas de Santa Izabel são uma ótima opção turística. Elas formam um conjunto de 22 minas com aproximadamente 10 mil metros quadrados de extensão, que foram desativados após terem sidos inundados pela água de um lençol freático.

Caverna de Santa Izabel | Foto: Divulgação

Para chegar até as cavernas é necessário uma caminhada de, aproximadamente, 50 minutos a partir do centro de Santa Izabel. O local é muito visitado por pessoas que gostam de praticar trilhas a pé, de bicicleta ou de moto. É necessário agendar a visita com guias. As cavernas ficam na Fazenda Santa Edwiges.

Há, ainda, os shoppings da cidade, Partage e o São Gonçalo Shopping. O primeiro fica localizado na Avenida Presidente Kennedy , 425, no centro. Já o shopping São Gonçalo fica localizado as margens da Rodovia Niterói-Manilha, 100, Boa Vista.

São espaços que concentram várias diversões, como: parque infantil, cinema, brincadeiras, além da grande quantidade de restaurantes e lanchonetes da praça da alimentação.

Agora é só escolher a melhor opção e Boas Férias!

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca