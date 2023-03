Após polêmica no BBB, Polícia do Rio deve ouvir depoimento de Dania Mendez

A influenciadora mexicana Dania Mendez já está de volta ao México após sua breve passagem pelo reality show Big Brother Brasil 23. Apesar disso, nos próximos dias, ela deve ser ouvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que planeja ouvir o depoimento da participante para concluir a investigação a respeito das acusações de importunação sexual que ela teria sofrido durante sua participação no programa de TV.

De acordo com um colunista do portal "Splash", a vítima pode já ter prestado depoimento à Polícia antes de deixar o país na última sexta-feira (17/03), para retornar ao "La Casa de Los Famosos", atração da qual é participante. Apesar disso, a informação ainda não foi confirmada por ela ou pela Delegacia de Atendimento a Mulher (Deam) de Jacarepaguá, responsável pela investigação do caso.

Na última atualização sobre a ocorrência, a unidade informou que já havia solicitado à Rede Globo, emissora que produz e exibe a atração, as imagens das câmeras que flagraram o momento em que Antônio "Cara de Sapato" Júnior força a mulher a beijá-lo e em que MC Guimê passa a mão nas nádegas dela sem consentimento.



Ambos os participantes foram expulsos da produção por conta das acusações. O programa mexicano de onde a influenciadora veio através de um "intercâmbio" elogiou a decisão da emissora brasileira. "La Casa de Los Famosos agradece a TV Globo e ao BBB pelo ato de profissionalismo e respeito pelo manejo da situação em todo o momento", afirmou o apresentador do show.

Antes de sair da casa do BBB, ela participou de um confessionário e comentou o caso. "Eu também não me lembrava dessa situação. Não quis comentar porque fiquei com pena, com muita pena de ocasionar um problema dele lá fora, do Guimê com sua família, sua esposa. Me deu muita pena", afirmou a participante.