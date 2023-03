Mãe de Cara de Sapato sugere que expulsão do filho por acusação de assédio foi "armada"

Mãe de lutador concordou com comentário de seguidora que insinuou "armadilha" feita pela produção contra participante - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A mãe do lutador Antônio "Cara de Sapato", Wilma Teresa Coelho Monteiro, usou seu perfil nas redes sociais para desabafar a respeito das polêmicas envolvendo o filho, que foi expulso do BBB 23 após ser flagrado forçando outra participante a beijá-lo. Na opinião dela, Sapato, que é investigado por acusação de importunação sexual, teria sido 'vítima' de uma armadilha para deixar a atração.

Em uma publicação dela sobre a eliminação, ela concordou coma declaração de uma internauta que acredita que a expulsão tenha sido armada pela equipe que produz o reality. “Triste por tudo o que aconteceu… por eles dois… por ele! Infelizmente, ele caiu em uma armadilha, conseguiram o que tanto queriam, o que tanto causava uma inveja mortal naquela casa e para alguns aqui fora também. Aquela mulher entrou com script para se jogar para ele. Talvez a intenção do diretor tenha sido só para provocar ciúme em Amanda, mas, pelo que vi, a mulher foi além”, afirmou a seguidora.

Wilma respondeu ao comentário dizendo: "Não pude publicar isso" Mas você acertou: Caiu numa arapuca".

Cara de Sapato e MC Guimê, são alvos de uma investigação da Polícia Civil do Rio. A corporação investiga se o lutador importunou sexualmente a participante Dania Mendez, influenciadora mexicana que fazia um intercâmbio no reality brasileiro. Ele foi flagrado forçando um selinho com ela mesmo depois dela deixar claro que não queria beijá-lo. Até o momento desta publicação, o ex-participante ainda não havia se pronunciado a respeito das acusações.