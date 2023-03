BBB 23: Guimê é acusado pelo público de assediar Bruna e tentar levá-la para Quarto do Líder

O cantor MC Guimê, que já está sendo acusado, na internet, de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez durante sua Festa do Líder no BBB 23 (Globo), está tendo seu nome envolvido em mais uma polêmica. Durante o dia de hoje (16), perfis nas redes apontaram outras atitudes problemáticas do cantor, dessa vez envolvendo Bruna Griphao.

Rodou nas redes sociais imagens do funkeiro, já no fim da festa, tentando levar a atriz para o Quarto do Líder, mas ela se nega a ficar sozinha com ele e fecha a porta. Antes, Guimê insiste para que Sapato deixe ele sozinho com Bruna na escada que dá acesso ao cômodo.

Após o ocorrido, sua esposa, Lexa, retirou seu apoio a ele no programa da biografia do Instagram. Há rumores, ainda, de que a produção do BBB esteja investigando os fatos para uma possível expulsão do participante.