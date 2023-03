MC Guimê e 'Cara de Sapato' são eliminados pela produção do BBB23

O cantor MC Guimê e o lutador Antônio Cara de Sapato foram eliminados do Big Brother Brasil 23 na noite desta quinta-feira (16) após quebrarem regras do programa, cometendo atos de possível assédio contra a mexicana Dania Mendez. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

No programa desta noite, o primeiro após os fatos, o apresentador Tadeu Schmidt iniciou falando que acontecimentos sérios tinham acontecido na casa e que "providências precisam ser tomadas".

Leia mais

BBB 23: Lexa se pronuncia sobre atitude de Guimê no programa

BBB 23: Guimê é acusado pelo público de assediar Bruna e tentar levá-la para Quarto do Líder

Contudo, a eliminação dos participantes veio um pouco depois. Antes, o programa mostrou, em vídeo, o que rolou na festa para que o público pudesse entender do que se tratava. Foi mostrado também a mexicana Dania falando no confessionário que não se sentiu importunada na noite anterior.

Pouco depois, o apresentador deu o recado, ao vivo. "A partir de tudo o que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do 'BBB 23'".

Depois do anúncio, Dania chorou e pediu desculpas aos participantes, mas Tadeu fez questão de falar que a decisão do programa não tinha relação com o que ela teria dito e que ela não tinha culpa de nada.

Durante o dia, a Polícia Civil, em nota, informou que vai apurar o caso. "A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá instaurou inquérito para apurar o crime de importunação sexual. Diligências estão em andamento para apurar a conduta dos envolvidos".