Dania é intimada a fazer as malas e deixará o BBB 23

Parece que o intercâmbio da influenciadora mexicana Dania Mendez pelo Big Brother Brasil 23 vai acabar antes do previsto. Nesta sexta-feira (17/03), a produção do reality show deu ordens a participante para começar a fazer as malas e se despedir. Ela, que chegou ao BBB , na última quarta-feira (15/03), passaria pelo menos uma semana na atração, mas deixará o programa antes após a polêmica envolvendo as acusações de assédio contra MC Guimê e Cara de Sapato.

A mexicana foi importunada pelos participantes durante uma festa no dia em que chegou à casa. Guimê foi flagrado passando a mão nas nádegas de Dania sem consentimento, enquanto Sapato forçou um beijo com a influenciadora mesmo depois de ela ter negado a sugestão. Ambos os participantes foram expulsos da atração e estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio.

A produção não divulgou o horário exato em que a participante deixará a casa, mas já a convocou para se despedir e comunicou a saída dela à produção. Em discurso emocionado aos colegas de show, Dania disse que passar pelo programa "foi a melhor experiência" de sua vida. "Levo um pouquinho de todos. O coração de todos vocês vai comigo", disse.



A equipe do BBB presenteou a participante com um roupão do líder. Dania continuará podendo o poder de voto em dobro no paredão do próximo domingo (19/03), conforme prometido pelo apresentador da atração. Porém, a influenciadora terá que fazer isso à distância, no México, através de um link disponibilizado pelo produção.