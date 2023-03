Guimê passa a mão em Dania e Lexa desabafa

A chegada de Dania Mendez deu o que falar nas redes e, na última festa do BBB23, rendeu polêmicas para alguns brothers. Em um dos momentos da festa, Guimê, que é casado com a cantora Lexa, passa a mão nas costas e nas nádegas da participante do La Casa dos Famosos.

Internautas acusaram o cantor de assédio, já que Dania rapidamente tira a mão dele para interromper a ação. Em outro take, ela coloca a mão para trás, para impedir que ele alise suas costas.

A cantora Lexa, que está com Guimê há cerca de 7 anos, acompanhou a festa e desabafou nas redes sociais. Além disso, a funkeira tirou o nome do cantor de sua descrição no Twitter, onde apoiava a participação dele no reality.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Minutos depois, a cantora publicou que iria tirar um tempo das redes, mas apagou o tweet.