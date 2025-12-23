Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em julho e agosto deste ano

O aumento das vendas do medicamento se reflete na popularidade do remédio na cultura popular - Foto: Enzo Britto

O ano de 2025 está chegando ao fim deixando a marca de grandes acontecimentos que movimentaram o Brasil e o mundo. No cenário nacional, notícias como a tragédia no Rio Grande do Sul, a crise na segurança pública, discussões sobre o uso irrestrito da inteligência artificial e as mudanças climáticas dominaram os debates da população brasileira. Enquanto isso, no cenário internacional, crises políticas, guerras, desastres naturais e avanços tecnológicos moldaram o noticiário do mundo todo.

Entre conquistas e desafios, o ano mostrou contrastes entre momentos de tensão global e feitos históricos no esporte e na ciência. E agora, chegando à reta final, é hora de relembrar os principais fatos que marcaram 2025. O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas no site em cada mês. Veja as mais lidas de julho e agosto:

JULHO

Empresário é morto a tiros no Marambaia, em São Gonçalo

Segundo relatos, empresário estava saindo de uma reunião com fornecedores em depósito quando foi alvejado | Foto: Layla Mussi

Um empresário de 59 anos foi morto a tiros em Marambaia, São Gonçalo. Identificado como José Eduardo Barreto Esteves, o homem estaria saindo de uma reunião em um depósito quando foi alvejado por um grupo de homens armados. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

Relatos iniciais indicam que José, que seria responsável por um atacadista do ramo de materiais de construção, estava saindo de uma reunião com fornecedores quando foi alvejado. Ainda segundo relatos, os suspeitos teriam disparado e fugido logo em seguida.

Sítio em São Gonçalo se destaca com produção natural de alfaces e projetos sociais

O grande diferencial do espaço é o cultivo de alfaces, feito de forma totalmente natural e livre de agrotóxicos | Foto: Divulgação/Renan Otto

Pequenos agricultores familiares têm ganhado espaço em São Gonçalo, com destaque para o trabalho desenvolvido por Antonio Henrique Nunes Oliveira, um engenheiro agrônomo de 70 anos que está à frente do Sítio Pedagógico Folhas Tenras, localizado em Ipiíba. Com uma produção significativa de hortaliças, o grande diferencial do espaço é o cultivo de alfaces, feito de forma totalmente natural e livre de agrotóxicos.

Além da agricultura, o sítio também tem se tornado um importante espaço de educação ambiental. Aberto à visitação escolar, o local oferece oficinas educativas que aproximam crianças e adolescentes da terra e dos processos naturais de cultivo.

Dá-lhe tadala: especialistas alertam sobre perigos de remédio para ereção que virou febre

O aumento das vendas do medicamento se reflete na popularidade do remédio na cultura popular | Foto: Enzo Britto

Presente no mercado farmacêutico desde o início dos anos 2000, a tadalafila virou febre; só em 2024, mais de 64,7 mil caixas do medicamento vasodilatador foram vendidas no Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O número é mais de vinte vezes maior do que a quantidade de caixas vendidas, por exemplo, há dez anos atrás.

Os dados refletem um aumento na popularidade do remédio na cultura popular. Segundo o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF/RJ), Dr. Camilo Carvalho, a crescente popularidade do medicamento tem aumentado de forma significativa a venda irregular, sem a orientação profissional devida. Como os efeitos colaterais podem ser graves para alguns públicos, o acesso irregular à medicação é bastante perigoso.

São Gonçalo inaugura posto de atendimento do Detran em Alcântara

No local, serão realizadas exclusivamente emissões de documentos de identidade | Foto: Divulgação/Renan Otto

Um novo posto de atendimento do Detran foi inaugurado em São Gonçalo. O equipamento fica no Stilo Shopping, em Alcântara, e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Detran RJ.

No local, serão realizadas exclusivamente emissões de documentos de identidade por equipes da Secretaria de Assistência Social do município, que foram capacitadas pelo Detran, com o intuito de facilitar o acesso dos gonçalenses a esse serviço. Aqueles que tiverem a necessidade do novo modelo da Carteira de Identidade terão isenção na taxa de emissão, mediante encaminhamentos dos equipamentos da Assistência Social.

AGOSTO

Olhos do tráfico: câmeras usadas para vigiar a polícia são apreendidas em Niterói

A ação resultou na apreensão de entorpecentes e de câmeras de videomonitoramento | Foto: Divulgação

Uma operação realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e P2 do 12º BPM resultou na apreensão de entorpecentes e de câmeras de videomonitoramento supostamente utilizadas pelo tráfico de drogas na Comunidade do MIC, localizada na Rua Mário Neves, bairro Ilha da Conceição, em Niterói.

A ação teve após a P2 receber informações de que criminosos haviam instalado câmeras em pontos estratégicos da comunidade com o objetivo de monitorar a movimentação de viaturas policiais e dificultar ações das forças de segurança.

Brasileira acusada de matar os cinco filhos envenenados é presa em Portugal

Gisele é apontada como responsável pela morte de cinco filhos | Foto: Reprodução

Uma brasileira, identificada como Gisele Oliveira, foi presa em Coimbra, Portugal em agosto deste ano. O nome de Gisele estava na lista da Interpol acusada de ter matado os cinco filhos envenenados.

De acordo com o jornal local "Correio da Manhã", a mulher estava foragida desde o início de 2024. Ela estava vivendo de forma discreta em Coimbra desde maio, sendo sustentada pelo companheiro, também brasileiro.

Gisele é apontada como responsável pela morte de cinco filhos, entre os anos 2008 e 2023. No período, ela teria administrado doses elevadas de sedativos para as crianças, o que teria causado complicações na saúde, ocasionando suas mortes, que inicialmente foram tratadas como causas naturais.

Pastor é filmado com calcinha e peruca e diz estar "em missão investigativa"

Ohomem nas imagens seria o bispo Eduardo Costa | Foto: Reprodução/redes sociais

Um vídeo inusitado e polêmico circulou nas redes sociais no mês de agosto mostrando um homem vestido com roupas femininas caminhando próximo a um bar em Goiânia. Ele aparece usando calcinha, short curto, peruca loira e maquiagem. Segundo informações da página “Goiânia Mil Graus”, o homem nas imagens seria o bispo Eduardo Costa, pastor evangélico bastante conhecido na cidade por atuar também como cerimonialista.

A gravação teria sido enviada por uma seguidora da página. A denunciante afirmou que o religioso tem o hábito de frequentar a porta de bares na região usando trajes femininos.

Em um vídeo publicado ao lado da esposa, missionária Valquíria Costa, o religioso afirmou que estava usando o disfarce como parte de uma investigação pessoal.

Tal pai, tal filho: quando a profissão inspira e se torna elo entre gerações

Mais do que colegas de profissão, pais e filhos constroem juntos histórias marcadas por admiração e aprendizado mútuo | Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Mais que uma data comemorativa, o dia dos pais é um momento de reencontro entre gerações, repleto de lembranças de infância, conselhos na adolescência e decisões importantes na vida adulta como a escolha da profissão.

Optar por uma carreira nem sempre é fácil. Mas quando há incentivo e apoio dentro da família, o processo pode se tornar mais leve e natural. Seguir a mesma profissão do pai vai além de uma simples escolha profissional: é perpetuar ideais, valores e princípios que foram construídos ao longo da vida. É, em muitos casos, transformar o trabalho em um elo ainda mais forte entre pai e filho.

É o que acontece na família Mourão, que é um exemplo marcante de como a profissão pode se tornar uma tradição familiar. O advogado Paulo César Rigueira Mourão, de 61 anos, atua há 36 anos no Direito, profissão que começou a exercer ainda jovem, ao lado dos tios. Anos depois, sua filha, Shayna Ribeiro Mourão, hoje com 36 anos, também trilhou esse caminho, iniciando no mundo jurídico aos 17 anos, como auxiliar do pai, e, após formada, permanecendo ao lado dele na advocacia.

Com quase duas décadas de parceria profissional, pai e filha compartilham a rotina da advocacia há 19 anos.

Leia mais.