Olhos do tráfico: câmeras usadas para vigiar a polícia são apreendidas em Niterói
Sistema de segurança do tráfico foi desmontado pela PM em Niterói
Uma operação realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e P2 do 12º BPM resultou na apreensão de entorpecentes e de câmeras de videomonitoramento supostamente utilizadas pelo tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (27), na Comunidade do MIC, localizada na Rua Mário Neves, bairro Ilha da Conceição, em Niterói.
A ação teve após a P2 receber informações de que criminosos haviam instalado câmeras em pontos estratégicos da comunidade com o objetivo de monitorar a movimentação de viaturas policiais e dificultar ações das forças de segurança.
Leia também:
Foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Icaraí, Niterói
Homem é preso por matar a companheira em Guaxindiba, São Gonçalo
De posse da denúncia, os agentes se deslocaram ao local e confirmaram a existência dos equipamentos. Durante a retirada das duas câmeras, um homem foi flagrado comercializando entorpecentes. O suspeito, de 21 anos, com passagens anteriores por tráfico e associação ao tráfico de droga, acabou preso.
Com o acusado, os policiais apreenderam 93 pinos de cocaína, 48 trouxinhas de maconha, 24 pedras de crack e duas câmeras de videomonitoramento.
O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.