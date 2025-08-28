Olhos do tráfico: câmeras usadas para vigiar a polícia são apreendidas em Niterói

Uma operação realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e P2 do 12º BPM resultou na apreensão de entorpecentes e de câmeras de videomonitoramento supostamente utilizadas pelo tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (27), na Comunidade do MIC, localizada na Rua Mário Neves, bairro Ilha da Conceição, em Niterói.

A ação teve após a P2 receber informações de que criminosos haviam instalado câmeras em pontos estratégicos da comunidade com o objetivo de monitorar a movimentação de viaturas policiais e dificultar ações das forças de segurança.

De posse da denúncia, os agentes se deslocaram ao local e confirmaram a existência dos equipamentos. Durante a retirada das duas câmeras, um homem foi flagrado comercializando entorpecentes. O suspeito, de 21 anos, com passagens anteriores por tráfico e associação ao tráfico de droga, acabou preso.

Com o acusado, os policiais apreenderam 93 pinos de cocaína, 48 trouxinhas de maconha, 24 pedras de crack e duas câmeras de videomonitoramento.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado.