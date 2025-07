São Gonçalo inaugura posto de atendimento do Detran em Alcântara

O equipamento fica no Stilo Shopping, em Alcântara - Foto: Divulgação - Renan Otto

O equipamento fica no Stilo Shopping, em Alcântara - Foto: Divulgação - Renan Otto

Um novo posto de atendimento do Detran foi inaugurado, na manhã desta terça-feira (22), em São Gonçalo. O equipamento fica no Stilo Shopping, em Alcântara, e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Detran RJ.

No local, serão realizadas exclusivamente emissões de documentos de identidade por equipes da Secretaria de Assistência Social do município, que foram capacitadas pelo Detran, com o intuito de facilitar o acesso dos gonçalenses a esse serviço. Aqueles que tiverem a necessidade do novo modelo da Carteira de Identidade terão isenção na taxa de emissão, mediante encaminhamentos dos equipamentos da Assistência Social.

Leia também:

Desorganizado, Vasco fica longe do 'milagre' e é eliminado na Sul-Americana

Policia Federal prende homem por importação ilegal de peças de fuzil



O prefeito Capitão Nelson esteve presente na inauguração, ao lado do vice-prefeito João Ventura, e destacou a importância de abrir mais um posto para melhor atender a população.

“É uma satisfação imensa ver esse espaço nascer. Essa parceria com o Detran é de suma importância para atender as demandas da Assistência Social, principalmente, das pessoas idosas, que não têm a posse do documento de identidade. Agradeço ao empenho de todos, pois não conseguimos fazer nada sozinhos. E, é mais que necessário que todos os funcionários realizem um atendimento de excelência, para garantir o suporte e apoio que a nossa população precisa”, afirmou o prefeito.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, afirmou que o novo posto vai desafogar a procura pelas demais unidades do Detran, após a mudança no sistema do Cadastro Único, que exigiu a nova documentação de identidade.

“O nosso governo não para de trabalhar para atender as necessidades da assistência social. Muitos podem não ter noção da importância de um posto como esse, mas, às vezes, quando alguém busca emitir um documento em outro posto do Detran precisa esperar meses para obtê-lo e, aqui, vamos facilitar esse atendimento. Então, estou feliz com essa parceria que vai ajudar muito os usuários de todos os Cras, Creas e outros equipamentos da nossa secretaria”, completou.

Serviço:

Stilo Shopping



Estr. Raul Veiga, 351 - Alcantara