Sítio em São Gonçalo se destaca com produção natural de alfaces e projetos sociais

Pequenos agricultores familiares têm ganhado espaço em São Gonçalo, com destaque para o trabalho desenvolvido por Antonio Henrique Nunes Oliveira, engenheiro agrônomo de 70 anos, à frente do Sítio Pedagógico Folhas Tenras, localizado em Ipiíba. Com uma produção significativa de hortaliças, o grande diferencial do espaço é o cultivo de alfaces, feito de forma totalmente natural e livre de agrotóxicos.

Inicialmente, Seu Antônio comercializava seus produtos para atacados e hortifrutis. No entanto, durante a pandemia, passou a fazer entregas diretamente nas casas dos clientes. Atualmente, sua produção ganhou ainda mais relevância ao ser incluída no fornecimento para escolas estaduais do município.

Além da agricultura, o sítio também tem se tornado um importante espaço de educação ambiental. Aberto à visitação escolar, o local oferece oficinas educativas que aproximam crianças e adolescentes da terra e dos processos naturais de cultivo.

Em 2018, Antônio fundou o Projeto Raiz, com o objetivo de dar novas oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa surgiu com a oferta de três vagas gratuitas dentro do sítio para participantes de projetos sociais em escolas, CRAS e até unidades prisionais.

“A ideia que eu tive foi dentro dos projetos existentes em escolas, CRAS, presídios, e ofereci três vagas gratuitas, para dar oportunidades às pessoas de entenderem o que vem da terra. Assim, abrimos um espaço de escuta e atenção para pessoas em quem, muitas vezes, a sociedade não acredita”, relata Antônio.

O projeto tem colhido frutos, com o exemplo de um dos voluntários que representou a iniciativa em um congresso em Londres.

Com um trabalho marcado pela sustentabilidade e pela inclusão, o Sítio Folhas Tenras é, segundo ele, um pedaço de resistência, onde se produz comida de verdade, sem veneno. Além do cultivo de alface, no local também é possível encontrar manjericão, salsão e basílico, bastante utilizado na culinária italiana. O processo de irrigação, realizado com cuidado e técnica, permite que a colheita seja feita em cerca de 60 dias, dependendo da hortaliça.

Com o olhar voltado para o futuro, Seu Antônio sonha agora em transformar parte do seu terreno em um viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica, com o objetivo de fazer doações e incentivar a preservação ambiental na região.