Pastor é filmado com calcinha e peruca e diz estar "em missão investigativa"

Um vídeo inusitado e polêmico começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (11), mostrando um homem vestido com roupas femininas caminhando próximo a um bar, no Setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia. Ele aparece usando calcinha, short curto, peruca loira e maquiagem. Segundo informações da página “Goiânia Mil Graus”, o homem nas imagens seria o bispo Eduardo Costa, pastor evangélico bastante conhecido na cidade por atuar também como cerimonialista.

A gravação teria sido enviada por uma seguidora da página. A denunciante afirmou que o religioso tem o hábito de frequentar a porta de bares na região usando trajes femininos.

O caso rapidamente ganhou repercussão, e diversos usuários das redes sociais começaram a relatar histórias semelhantes envolvendo o mesmo pastor.

A versão do pastor

Diante da repercussão, Eduardo Costa decidiu se manifestar. Em um vídeo publicado ao lado da esposa, missionária Valquíria Costa, ele afirmou que estava usando o disfarce como parte de uma investigação pessoal.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, afirmou.

O pastor contou que a pessoa responsável pela gravação tentou chantageá-lo, exigindo dinheiro para que o conteúdo não fosse divulgado. Ele afirma ter recusado a proposta e garantiu que sua esposa já sabia sobre a "missão", embora não conhecesse todos os detalhes.

Ele também classificou o episódio como uma tentativa de constrangimento ilegal e alegou uso indevido de sua imagem.