Futebol e feijoada: Bar do Tricolor mantém legado e tradição familiar na Trindade

Jhonathan quer dar continuidade à história do pai com o bar - Foto: Filipe Aguiar

Existe algo mais a cara do Rio de Janeiro do que futebol e feijoada? Com aposta nessa tradicional dupla brasileira, o Bar do Tricolor se mantém de portas abertas dando continuidade ao legado familiar, no bairro Trindade, em São Gonçalo.

O comunicólogo e empresário Jhonathan Xavier, de 29 anos, é filho de Seu Joacir, o fundador do estabelecimento. Criado em 1997, no município fluminense, o Bar do Tricolor já passou por outros três endereços e agora está fixado na Avenida Domingos Damasceno Duarte.

O point da torcida tricolor na cidade com a segunda maior população do estado do Rio hoje vive um novo capítulo em sua história. Desde o falecimento de Joacir, em agosto de 2020, o seu filho resolveu assumir a responsabilidade de tocar o bar. Para ele, tem sido um desafio conciliar o negócio com o seu outro emprego, mas a vontade de manter o estabelecimento que marcou a vida de seu pai de portas abertas está acima de tudo.

Tio materno, Pedro César, é um dos responsáveis por ajudar o sobrinho a manter bar aberto | Foto: Filipe Aguiar

"As histórias dele me motivam muito a continuar o legado. Esse final de semana mesmo um amigo dele veio me contar as histórias todo emocionado. Eu conhecia meu pai em casa, as relações que a gente tinha com a família, mas depois que eu decidi seguir com o bar que eu fui entender o que ele representava para os outros, quem ele era de verdade. Ele ajudou muito gente, era muito mais do que eu imaginava", revela.

Com o começo da pandemia, o bar precisou alterar o rumo para conseguir sobreviver. Seu Joacir resolveu, então, começar a revender cervejas, já que não poderia funcionar normalmente. Em julho, ele adoeceu, o que fez com que o bar precisasse fechar. No mês seguinte, um pouco antes do nascimento do primeiro neto, ele acabou falecendo, e só em outubro seu filho conseguiu reabrir o estabelecimento.

"Assumi o bar em outubro de 2020. É um negócio completamente diferente, principalmente no período de crise econômica que a gente estava. Era e ainda é um desafio, mas a gente vai levando do jeito que dá", diz o jovem.

Jhonathan agora está a procura de um sócio que possa dividir com ele as responsabilidades do estabelecimento. Além de uma sociedade, o proprietário está em busca de uma nova cozinheira, para que ele possa voltar a servir os tradicionais petiscos que são a marca registrada da comida de boteco.

"Não vejo a hora de voltar com nossos petiscos. O bolinho de costela inclusive virou um queridinho do pessoal. Teve uma época que eu quase mudei a receita, mas fizeram até uma 'campanha' para ele continuar", conta.

Seu Joacir: imortal em pintura no muro ao lado do bar | Foto: Filipe Aguiar

Para ele, o bar deve continuar tendo a "pegada" informal e popular que reúne os torcedores do fluminense em dias de jogos, mas agora com um atrativo, que é o cardápio reformulado. Afinal, a tradição e a modernidade, um exemplo de relação entre pai e filho, não poderiam deixar de ser o "carro-chefe" do estabelecimento.

Resenha degustativa

Se você está a procura de uma boa feijoada com um preço justo, o Bar do Tricolor pode ser uma ótima opção. O prato, preparado por Jhonathan, é servido em porções individuais e somente aos finais de semana.



Com o preço de R$ 25, a feijoada vem bem servida, e tem como acompanhamento arroz branco, couve e farofa. Caso seja do gosto do cliente, uma fatia de laranja também pode vir no prato. Entre as carnes que incrementam a feijoada, estão a costela suína, lombinho, carne seca, paio, linguiça calabresa, bacon, pé e orelha.

O prato chegou à mesa com a temperatura ideal. O caldo veio grossinho, bem distante da temida "feijoágua", e bem temperado, inclusive com alho triturado salpicado. O feijão preto estava cozido no ponto, nem duro demais e nem desmanchando a ponto de não conseguir sentir a textura do grão.

Feijoada é servida em porção individual | Foto: Filipe Aguiar

As carnes presentes no caldo são bem saborosas e estavam com o sal no ponto. A costela veio desmanchando e no ponto ideal. A linguiça defumada, para mim, foi um dos pontos destaques do prato, junto com o caldo bem temperado.

Junto à feijoada, o bolinho de costela é um dos carros-chefe da casa, e deve voltar ao cardápio em breve.

Serviço

O Bar do Tricolor funciona de terça a domingo, a partir das 10h. De terça a sexta, o bar fecha às 01h. No sábado, funciona até 02h e no domingo até 21h.

A feijoada é servida aos sábados e domingos, no almoço e no jantar.

O estabelecimento fica localizado na Avenida Domingos Damasceno Duarte, 176, no bairro Trindade, em São Gonçalo.

Siga o bar no Instagram: @bardotricolorsg.

