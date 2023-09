Escola de samba desiste de homenagear Sérgio Cabral em enredo

Ex-governador abriu mão de enredo para fazer "homenagens á história do Vasco, a história de criação do Vasco" - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-governador abriu mão de enredo para fazer "homenagens á história do Vasco, a história de criação do Vasco" - Foto: Reprodução/Instagram

Depois de atrair polêmicas com a escolha do tema de seu samba enredo para 2024, a escola de samba União Cruzmaltina decidiu mudar de tema. Ao invés de uma homenagem ao ex-governador Sérgio Cabral, a agremiação da Série Prata agora vai contar a história do estádio oficial do Vasco da Gama, o São Januário, em seu enredo.

Em comunicado nesta sexta-feira (08/09), a escola, que foi criada por torcedores vascaínos, informou que os "últimos acontecimentos que vêm atingindo profundamente o Club de Regatas" motivaram a mudança. O novo enredo deve narrar a história da construção do estádio, que não recebe torcida desde o último mês de junho.

Sérgio Cabral, por sua vez, publicou um vídeo em seu perfil pessoal defendendo a escolha da União Cruzmaltina. "Os últimos acontecimentos exigem que a nação vascaína se una em torno não da biografia de uma pessoa, de um ídolo, político, de um vascaíno ilustre. Esse momento exige que todos nós, vascaínos, façamos homenagens á história do Vasco, a história de criação do Vasco", afirmou o ex-governador.



O tal momento citado por Cabral e pela escola diz respeito à proibição de torcedores no estádio, punição recebida pelo clube carioca após uma confusão na torcida em partida do Vasco contra o Goiás. O estádio foi interditado por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. O Vasco chegou a conseguir a liberação para partidas sem torcida, mas segue buscando reverter judicialmente a decisão.



O título oficial do novo enredo ainda não foi confirmado pela escola, que não tem relações oficiais com o clube. O anterior se chamava “De degrau em degrau: a descoberta de um novo Cabral”, em celebração aos mandatos do ex-governador. À frente do Governo do Estado de 2007 a 2014, Cabral deixou o cargo depois de ser alvo de 24 condenações e sentenciado a 400 anos de prisão.

Em fevereiro, sua prisão domiciliar convertida em medidas cautelares e, desde então, teve algumas restrições de sua pena abrandadas e foi absolvido de outras acusações.