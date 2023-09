Projeto de lei pode transformar São Januário em patrimônio histórico e cultural do Rio

Há mais de dois meses de portas fechadas ao público, o Estádio São Januário amarga dias de indecisão. Enquanto vascaínos e funcionários do clube se preparam para, junto ao Ministério Público, conseguirem a liberação da torcida nessa próxima semana, o deputado estadual Professor Josemar (Psol) apresentou um projeto de lei que declara como Patrimônio Histórico, Cultural e turístico do Rio De Janeiro o Estádio Vasco da Gama (São Januário).

O projeto foi apresentado na última terça-feira (05) na Assembleia Legislativa do Estado e ainda não tem data para ser votado. No entanto, Josemar explica a necessidade de urgência nessa votação.

"Esperamos que vá para votação o mais rápido possível. Pois consideramos essa decisão de interditar o clube preconceituosa. A alegação é que o entorno é muito perigoso. Mas, sabemos que existem locais e clubes com sua volta mais perigosa, inclusive. Isso é desrespeito e nós não comungamos com nenhuma forma de preconceito e discriminação", explicou Josemar.

O São Januário foi inaugurado em 22 de abril de 1927, após uma mobilização de atletas e torcedores que eram constantemente excluídos por clubes elitistas não aceitarem jogar com os negros que formavam o elenco do Vasco na época.

Em 1925 iniciou a "vaquinha" e após dois anos entre a compra do terreno e a construção, foi inaugurado o Vasco da Gama.

Com a recém interdição, trabalhadores autônomos da Barreira do Vasco, comunidade próxima ao São Januário, que faziam a renda familiar com a venda de bebidas e comidas em dias de jogos estão sem trabalhar e também aguardam, de forma ansiosa, pela nova decisão da justiça.

"Estamos falando de um estádio que tem história. Foi o maior estádio do país, até a construção do Maracanã, em 1950. Foi palco de diversas disputas, inclusive internacional. Tem uma história importante desde sua construção junto à população. Não se trata de uma disputa clubística e sim de uma reparação com a população que ali está e com a torcida que faz o futebol ser fundamental", finalizou Professor Josemar.