Porto da Pedra escolhe samba para 2024

Em clima de festa, a Unidos do Porto da Pedra escolheu no início da manhã deste domingo, 27, em sua quadra, o hino oficial que a agremiação cantará no carnaval 2024. Com a quadra recém inaugurada, a escola realizou uma final de alto nível, com quatro obras que disputaram o direito de embalar o desfile que irá mostrar os saberes populares da cultura nordestina disseminados pelos profetas do sertão, que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo. No final, a parceria de Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão,Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio JR, Marquinho Paloma, Cristiano Telles e Alison Picanço foi consagrada a campeã e vai representar a agremiação de São Gonçalo na avenida no próximo carnaval.

As atrações musicais ficaram por conta do cantor Clécio Ramos e dos DJs Barra e DG.

Personalidades da política e do carnaval prestigiam a grande final do tigre de São Gonçalo

O evento contou com a presença de personalidades da política e do carnaval, como o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, os vereadores Nelsinho Ruas e Lucas Muniz, a Secretária de Turismo e Cultura de São Gonçalo Julia Sobeira, o presidente da RioTur, Gustavo Mustov, o diretor de carnaval da LIESA Elmo José dos Santos, Edson Matos, da Cidade do Samba, Machine, o ‘Sindico’ da Sapucaí, entre outros. O apresentador Milton Cunha foi um dos destaques da noite, esbanjando simpatia e selfies com todos que estiveram presentes. O presidente da agremiação gonçalense, Fabio Montibelo prestou uma homenagem ao produtor da Rede Globo de Televisão, Enildo Viola, por seu trabalho e dedicação ao carnaval do Rio de Janeiro. O carnavalesco Mauro Quintaes também recebeu homenagem, pelo título do carnaval e o retorno do Tigre a elite das escolas de samba.

A atriz Giovana Cordeiro é a nova Musa da Porto da Pedra

A atriz Giovana Cordeiro, a Luna da novela das sete da Rede Globo, Fuzuê será musa do Tigre em 2024. A morena foi muito tietada durante todo o evento, e recebeu o carinho da comunidade ao subir ao palco.

“Fui recebida nesta quadra com muito carinho, É com muita honra que irei representar essa comunidade no carnaval 2024. Estou muito feliz!, disse a atriz.

Venceu o samba da Comunidade



Pela segunda vez, Gustavo Martins, o Guga conquista mais um campeonato em sua escola de coração, o outro título foi em 2022, onde a Porto da Pedra garantiu o vice campeonato da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, com a homenagem a Mãe Stella de Oxóssi. Guga fez questão de enaltecer o apoio e confiança que a parceria 01 recebeu de toda a comunidade, segmentos e direção, e acredita que a força e a união de todos, levará a agremiação gonçalense ao sábado das campeãs:

“É um sentimento de muita felicidade, mais um sonho realizado, e outra vez pelas mãos da minha escola. Quero agradecer o apoio da comunidade, que sempre dedicou muito zelo e carinho por nós do Samba 01, ao presidente Godzila, ao presidente de honra, Fabio Montibelo, por ter colocado nossa escola no patamar que hoje se encontra e por novamente apostar nos versos desta parceria, ao nosso pincel e cantoria, Mauro e Wantuir, diretoria de carnaval, harmonia, bateria, passistas... Enfim! Agradecer a essa gente que esperou muito para ver nosso pavilhão outra vez no especial! Nem nas melhores páginas pensei que pudesse escrever esse capítulo: a minha escola voltou e voltará com algumas rimas feitas por nós! É inacreditável e só resta meu eterno obrigado! Agora é braços firmes e juntos para fazermos um grande desfile e almejar uma volta no sábado das campeãs! Vamos, Tigre!”, disse Gustavo.



Amor e gratidão, são as palavras que definem o sentimento do compositor Passos Júnior, que também foi um dos compositores vencedores, em 2022, com “Mãe Stella de Oxóssi”:

"É com imensa gratidão que expresso meus agradecimentos por ter recebido a confiança em nosso trabalho, pelo segundo ano, do nosso presidente de honra, Fábio Montibelo, do Presidente, Godzila, e toda Direção da Escola em ter escolhido o samba 01 para ser a trilha do Carnaval de 2024, da nossa amada GRES Unidos do Porto da Pedra. Gratidão ao Carnavalesco, Mauro Quintaes e toda equipe, pelo belíssimo enredo. Um enredo valente e que nos emocionou em escrever esse amor em forma de samba. Estou emocionado por ter a oportunidade de representar essa agremiação que tanto amo. Em ver os versos cantados pela nossa Comunidade e o Mestre Wantuir, na plástica monumental do Mestre Mauro Quintaes e todos embalados ao som da bateria Ritmo Feroz do grande Mestre Pablo. Vamos juntos fazer um Carnaval inesquecível!", aposta o compositor.

O compositor Cristiano Telles, destacou a alegria de retornar ao grupo especial, com o samba de sua parceria:

"É uma alegria indescritível ganhar o samba na minha escola de coração, e esse ano ainda mais especial, após um longo período esperando voltarmos ao especial e ainda com o samba da nossa parceria.", comemorou.



Em 2024, o Tigre de São Gonçalo abrirá os desfiles, no dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval na Marquês de Sapucaí, pelo Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, com o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, de autoria do carnavalesco Mauro Quintaes.



Confira a letra do samba campeão:

OLHE PRO CÉU ONDE A LUA VAGUEIA

AS ESTRELAS BRILHAM NO CHÃO

SABEDORIA É A LUZ QUE CLAREIA

PORTO DA PEDRA NO MEU CORAÇÃO

SOU SEU LUNÁRIO! CONSELHEIRO IMORTAL! JÁ 'FOLHEANDO' CADA PONTO CARDEAL ALQUIMIA DE ALMANAQUE (SOU EU, SOU EU)

CADA TOQUE NO ATABAQUE (SOU EU, SOU EU)

QUEM ACENDEU AS LAMPARINAS DESSE CÉU?

NO BRASIL OS RETIRANTES SÃO OS ASTROS DE CORDEL

O SERTÃO PROFETIZOU, CADA FLOR DO CARIRI

A 'CIÊNCIA' DESSE POVO, EU NÃO GUARDO SÓ PRA MIM

SEPAREI AS FOLHAS SECAS MISTURADAS NO PILÃO

CONFIEI À REZADEIRA UMA NOVA ORAÇÃO

... SÓ PORQUE EU ESCOLHI, NAVEGAR POR ESSE MAR!

A VIOLA PERGUNTOU PARA O SANTO DO LUGAR:

RESPONDA, 'MEU SINHÔ'! SERÁ QUE É AMOR?

MEU POVO VAI PASSAR!

TANTA GENTE ESPEROU POR ESSE DIA... O PINCEL, A CANTORIA... NUNCA FOI PONTO FINAL! E LÁ DO 'AUTO' COMO A VIDA É UM REPENTE O ESTANDARTE VAI NA FRENTE MUITO MAIS QUE CARNAVAL! VEM ANTÔNIO, VEM MENINO! SEU DESTINO É CIRANDAR UM BRINCANTE NORDESTINO A MISSÃO: PERPETUAR!

QUARTO MINGUANTE, A MORINGA QUASE SECA

MARÉ VIROU... VIROU LUAR!

TEM ALAMBIQUE PRA BEBER NA QUARTA-FEIRA

OKÊ, CABOCLO! TEMPO BOM VEM PRA FICAR!

QUARTO MINGUANTE, A MORINGA QUASE SECA

MARÉ VIROU... VIROU LUAR!

TEM ALAMBIQUE PRA BEBER NA QUARTA-FEIRA