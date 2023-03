Sérgio Cabral é absolvido em processo por suposta improbidade administrativa

A juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio, afirmou em sua decisão que não foram encontradas provas contra o ex-governador - Foto: Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi absolvido em mais um processo em que era acusado de receber propina. Desta vez, a acusação era de suposta improbidade administrativa durante seu governo. As informações foram divulgadas pelo portal de notícias 'G1'.

A ação civil pública levantada contra Cabral envolvia uma suposta operação de superfaturamento nas transações de compra e venda de gado para repassar dinheiro para uma empreiteira. A juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio, afirmou em sua decisão que não foram encontradas provas contra o ex-governador. Ela ainda apontou a atuação "tímida" do Ministério Público no caso, que se baseou em informações obtidas por meio de delação premiada.

Um dos investigados pelo Ministério Público no caso era o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Piccianni, que faleceu em 2021. A empresa de Picciani, chamada de Agrobilara, foi mencionada nas investigações da Lava Jato por possíveis atividades ilegais.

A defesa de Cabral comemorou a decisão, afirmando que "a justiça foi feita". Segundo os advogados do ex-governador, a sentença da juíza apontou a inexistência de provas contra ele e criticou a falta de ação do Ministério Público na condução do processo. "Mais uma vez foi feita a Justiça e, ao que tudo indica, é apenas a segunda de várias ações que serão improcedentes, pois todas são carentes de qualquer elemento de prova e se amparam em meras delações, algumas, inclusive, já anuladas pela Justiça", afirmou em nota.