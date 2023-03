Sérgio Cabral recebe autorização judicial para dormir fora de casa e viajar para fora do Rio

No início de fevereiro, o ex-governador teve prisão domiciliar revogada - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Liberado da prisão domiciliar há cerca de um mês, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral recebeu, nesta sexta-feira (10/03), autorização judicial para dormir fora de sua residência e viajar pelo país por até uma semana. Apesar disso, ele seguirá usando a tornozeleira eletrônica, conforme determinado pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

A decisão foi do juiz Eduardo Fernando Appio, em resposta a um pedido apresentado pela defesa do político. O tribunal afirmou que a determinação preza pela "adoção de um critério uniforme, entre as medidas cautelares, permitirá um melhor cumprimento das obrigações".

Apesar da flexibilização, Cabral segue impedido de usar seu domicílio para festas ou eventos sociais, além de ainda não poder deixar o país. Ele pode ficar no máximo 8 dias fora do Rio de Janeiro e deve comparecer pelo menos uma vez por mês à Justiça para explicar e justificar suas atividades, monitoradas pela tornozeleira.

Preso desde 2016 por uma acusação na operação Lava Jato, ele foi liberado após cumprir seis anos na prisão. A alegação da Defesa afirmava que o tempo do acusado na cadeia excedeu o prazo de encarceramento para um indivíduo em caráter preventivo. Ele deixou a Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, em dezembro do ano passado.