Anuncio de Cabral como enredo de escola de samba irrita internautas (VÍDEO)

Pegou mal. A frase pode definir a repercussão negativa que teve o anúncio oficial, com direito a clipe, do enredo da Escola de Samba União Cruzmaltina, ligada a uma das torcidas organizadas do Vasco da Gama, para o Carnaval de 2024, pela Série Prata, com desfiles oficiais previstos na Nova Intendente Magalhães no ano que vem.

Poderia soar estranho, em termos de samba, mas o motivo da polêmica é que o tema será sobre a vida e a obra do ex-governador do Estado do Rio, Sérgio Cabral, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão, por causa de robustas acusação envolvendo seu nome, em investigações sobre desvio de verbas públicas, quanto foi o chefe do Executivo em território fluminense, em duas gestões, entre os anos 2007 a 20014.

O ex-governador ficou seis anos preso e conseguiu, através de amplo trabalho de seus advogados de defesa, a progressão ao regime aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, recentemente, em polêmicas decisões da justiça na terceira instância.

Escola de Samba - A União Cruzmaltina é uma das “caçulinhas” do carnaval carioca. A agremiação foi fundada em 2019 e, pela primeira vez, fará um desfile que não está relacionado à trajetória do Vasco da Gama.



Neste ano, a escola de samba rememorou a vida de Eduardo Santana, o Pai Santana, histórico massagista do Vasco. Ídolo dos torcedores do clube, Pai Santana ganhou notoriedade pelos trabalhos espirituais que fazia em prol do sucesso de seu time.





Vídeo divulgado nas redes sociais da escola enaltece alguns feitos de Sérgio Cabral Sérgio Soares

Autor: Sérgio Soares

O desfile sobre Santana rendeu a oitava colocação à União Cruzmaltina na Terceira Divisão do Rio. Em 2022, com outro cortejo sobre o Vasco, a escola foi vice-campeã do quarto grupo do carnaval. Antes, em 2020, o enredo foi sobre os “Camisas Negras”, histórica equipe vascaína que marcou época na luta contra o racismo, nos anos 1920.



Justificativa - Segundo o presidente de honra da escola, Rodrigo Brandão, o enredo tem o aval da família do ex-governador. Cabral, inclusive, já se encontrou com representantes da escola. Entre os internautas, a grande maioria foi contra o enredo nas redes sociais da agremiação.

" Isso será um t@pa na cara da sociedade e uma mancha na história da escola", disse um deles. "Que absurdo! Deixando de seguir a escola nesse exato momento!", comentou outro. O lançamento oficial do enredo será no próximo domingo, na sede da escolas de samba, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.