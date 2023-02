Ex-governador Sérgio Cabral é liberado da prisão domiciliar

Antes da prisão domiciliar, ao todo, o político cumpriu 2.219 dias de prisão, o equivalente a seis anos e 22 dias no sistema prisional do estado - Foto: Reprodução

Foi revogada, na tarde desta quinta-feira (9), a última ordem de prisão contra o ex-governador Sérgio Cabral. Os desembargadores da 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiram que a prisão domiciliar será substituída por medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, a apreensão do passaporte do ex-governador e comparecimento mensal à Justiça.

A decisão ocorreu por 3 a 2 votos e foi tomada no processo da Operação Calicute, em que Cabral foi condenado a 45 anos de prisão.

Antes da prisão domiciliar, ao todo, o político cumpriu 2.219 dias de prisão, o equivalente a seis anos e 22 dias no sistema prisional do estado. Último preso da Lava Jato, ele é réu em 35 ações, mas nenhuma transitou em julgado.

O ex-governador já foi condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, mas não houve sentença em nenhum dos casos — ainda há recursos possíveis nos processos.