Dois acusados de envolvimento em morte de médica da Marinha são mortos em tiroteio no Rio

Gisele foi morta no interior de Hospital Naval Marcílio Dias, em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gisele foi morta no interior de Hospital Naval Marcílio Dias, em dezembro do ano passado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Outros dois homens, acusados de envolvimento no confronto que terminou com a morte de uma médica da Marinha Gisele Mello, foram baleados e mortos durante uma troca de tiros entre policiais e acusados de tráfico no Lins de Vasconcelos, Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (20). Ambos eram alvos de mandado de prisão; um deles, segundo a Polícia, é apontado como autor do disparo que matou a médica em dezembro do ano passado.

A equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que atuou com apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, afirmou ter sido recebida com disparos de criminosos e revidaram. Após o confronto, Marlon Siqueira Luís, de 25 anos, e Deivid Silva Martins Zuliani, de 24, foram encontrados com ferimentos de disparo e não resistiram, segundo a corporação.

Leia também:

➢ Após ter moto derrubada, jovem persegue carro e acaba detido por PM em São Gonçalo

➢ Desabamento de casarão deixa um morto no centro do Rio; vídeo

Com eles, foram apreendidas uma carga de drogas, duas pistolas com carregadores, sete rádios comunicadores e um cinto de guarnição. Após checar o histórico, os agentes apuraram que Marlon é o principal suspeito de ter efetuado o disparo que atingiu a médica, de acordo com a Polícia. Em fevereiro, outro suspeito de envolvimento no caso foi morto em uma ação policial. Na semana passada, dois outros foram presos, também no Lins de Vasconcelos.

Gisele foi atingida enquanto participava de uma cerimônia no interior do Hospital Naval Marcílio Dias. O disparo veio de uma troca de tiros na comunidade próxima a unidade naval. Ela chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Gisele tinha 55 anos e era capitão de Mar e Guerra da Marinha, além de médica geriatra e superintendente de Saúde no Hospital.