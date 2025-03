Desabamento de casarão deixa um morto no centro do Rio; vídeo

Um sobrado na Rua Senador Pompeu, no Centro do Rio, desabou na tarde desta quarta-feira (20). O motorista de um veículo que passava pela via no momento da queda morreu após ser atingido pelos destroços. Ainda não há registros de outros feridos, mas pelo menos outros dois carros foram atingidos. A causa do desabamento não foi confirmada.





A identidade da vítima não foi confirmada. Além dos veículos atingidos, a queda também derrubou postes na via. Em nota, a Prefeitura do Rio informou que a via foi interditada e que agentes do Corpo de Bombeiros, da CET-Rio, da Guarda Municipal e da concessionária de energia Light foram acionados e atuam no local. A 4ª DP (Presidente Vargas) registrou o caso e está investigando.

*Em atualização

