Homem acusado pela morte de médica da Marinha é morto no Rio

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, terminou com um suspeito na manhã desta sexta (21). Marcos Vinícius Vitória Nascimento, conhecido como “Poka”, morreu após confronto com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope); ele era acusado de envolvimento na morte de Gisele Mendes de Souza e Mello, médica da Marinha que morreu após ser baleada na cabeça enquanto participava de um evento no no Hospital Naval Marcílio Dias. O crime aconteceu em dezembro de 2024.

Além da morte de “Poka”, a ação também terminou com a prisão de Leandro Baracho Cardoso, suspeito conhecido como “Boi” e responsável por roubos de cargas na região, segundo a Polícia. A equipe do Bope informou ter sido recebida com disparos de traficantes na comunidade. Após o confronto, “Poka” foi encontrado ferido e chegou a ser levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu ao disparo e morreu antes de chegar à unidade.

“Poka” era apontado como um dos suspeitos que trocaram tiros com policiais militares no último dia 10 de dezembro, durante uma operação no Lins. Um dos disparos do confronto atingiu Gisele, que participava de uma cerimônia na Escola de Saúde da Marinha, que fica no interior do Hospital Naval. Ela chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Gisele tinha 55 anos e era capitão de Mar e Guerra da Marinha, além de médica geriatra e superintendente de Saúde no Hospital