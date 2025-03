Operação procura acusados de matar médica da Marinha no Rio; dois são presos

Policiais civis do Rio cumprem, nesta quarta-feira (12), 23 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento na morte de Gisele Mendes de Souza e Mello, médica da Marinha que foi baleada na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte, em dezembro do ano passado. Até o início da tarde, dois acusados haviam sido presos na operação.

Além dos mandados de prisão, os agentes também visam cumprir 17 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão o principal suspeito por efetuar o disparo que matou Gisele, assim como o chefe do tráfico apontado como mandante do ataque a tiros. Segundo a Polícia, a maior parte dos alvos é acusada de envolvimento com tráfico de drogas e com esquemas de roubos de veículos na região.

Leia também:

➢ Polícia investiga morte de menino de 4 anos; família aponta mãe como principal suspeita

➢ Mãe de aluno é baleada dentro da Faetec, na Zona Norte do Rio

No mês passado, um dos suspeitos de envolvimento morreu durante um tiroteio no Lins. Marcos Vinícius Vitória Nascimento, conhecido como “Poka”, foi baleado após confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ele estaria junto de outros suspeitos que trocaram tiros com policiais no último dia 10 de dezembro, durante uma operação no Lins.

Um dos disparos do confronto atingiu Gisele, que participava de uma cerimônia na Escola de Saúde da Marinha, que fica no interior do Hospital Naval. Ela chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu. Gisele tinha 55 anos e era capitão de Mar e Guerra da Marinha, além de médica geriatra e superintendente de Saúde no Hospital.