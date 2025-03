Após ter moto derrubada, jovem persegue carro e acaba detido por PM em São Gonçalo

Um caso ocorrido na manhã da última quarta-feira (19) gerou repercussão nas redes sociais principalmente devido à dualidade de versões apresentadas pelos envolvidos no caso.

Um jovem de 20 anos, que tomava café da manhã em uma padaria no bairro Trindade, em São Gonçalo, teve sua moto [que estava estacionada], derrubada por um outro veículo que saía de uma vaga no mesmo local. Após perceber o ocorrido, o rapaz perseguiu o carro para tentar reaver os prejuízos financeiros causados ao seu bem material. Porém, um equívoco levou o jovem a abordar o veículo errado, onde, este, era dirigido por um policial militar, que, de acordo com as primeiras informações, levava o filho para a escola.

Com a abordagem do jovem, o policial reagiu e de imediato realizou um disparo contra o mesmo, que acabou não sendo atingido. O PM deteve o jovem e o prendeu com auxílio do 7º BPM de São Gonçalo. Ambos foram conduzidos à 72ªDP (Mutuá) e de lá, encaminhados à Central de Flagrantes que funciona na 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.

O policial alega que a abordagem do rapaz se referia a uma tentativa de assalto, enquanto o jovem afirma que apenas o abordou, equivocadamente, para que pudessem resolver questões relacionadas aos prejuízos causados com o ocorrido [batida do carro na moto].

Após depoimentos e versões apontadas pelo jovem e pelo policial militar, ambos foram liberados e as investigações seguem em andamento, agora pela 72ªDP (Mutuá) para esclarecer o caso e confirmar o que realmente aconteceu. Testemunhas estão sendo ouvidas e câmeras de segurança analisadas para esclarecer os fatos.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), e que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".