Morre médica da Marinha baleada em hospital do Rio

Morreu nesta tarde a médica e capitão de Mar e Guerra da Marinha, Gisele Mendes de Souza, baleada na cabeça enquanto participava de um evento nesta terça (10) na Escola de Saúde da Marinha, que fica no Hospital Naval Marcílio Dias, em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. Ela chegou a ser submetida a uma operação no mesmo Hospital, mas não resistiu ao ferimento.

A morte foi confirmada às 16h32. Gisele era superintendente de Saúde no Hospital e era especializada em geriatria. Ela estava na Marinha desde 1995 e também atuou como diretora no Hospital Naval de Brasília. Segundo o portal "g1", ela estava próxima de se tornar almirante médica e, nesta terça (10), participava de um evento com estudantes de Medicina no auditório da unidade.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins de Vasconcelos realizava uma operação policial na região no momento do disparo e moradores relataram intensas trocas de tiros entre agentes e suspeitos ao longo do dia. A autoria do disparo que atingiu Gisele ainda não foi confirmada e está sendo apurada pelo comando da Marinha e pela Polícia Civil.

Em nota, a Marinha do Brasil lamentou o ocorrido. "A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza", afirma a nota.