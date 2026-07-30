Arquidiocese do Rio faz campanha para ajudar famílias afetadas pela ventania

A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro iniciou uma campanha para arrecadar doações destinadas às famílias prejudicadas pela forte ventania que atingiu o estado na tarde de quarta-feira (29).

As rajadas de vento chegaram a 105,5 km/h e provocaram destelhamentos, queda de estruturas e diversos danos em imóveis. Em Niterói, o vento provocou a queda da cobertura de um posto de gasolina, além de derrubar árvores e interromper o fornecimento de energia.

Já no Rio, a queda de um muro em Santa Teresa deixou duas vítimas, entre elas o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos.

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Os recursos arrecadados pela Arquidiocese serão usados no atendimento emergencial das vítimas e na recuperação de moradias atingidas pelo temporal.

“Meus caríssimos irmãos e irmãs, vivemos momentos intensos de temporal e ventania, que causaram imensos prejuízos à cidade e também a muitas pessoas em suas moradias, com telhados, grades e outras estruturas danificadas. Mais uma vez, venho apelar para o sentimento de generosidade de vosso coração, para pedir ajuda e podermos atender esses irmãos atingidos por essa forte ventania”, afirmou o Vigário Episcopal para a Caridade Social e presidente da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Monsenhor Manangão.

As contribuições podem ser feitas por meio do Pix 34.267.971/0001-14 (CNPJ da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro) ou por transferência bancária:

Banco Bradesco

Agência: 0814

Conta corrente: 48500-4