Ventania derruba cobertura de posto da gasolina e provoca queda de árvores em Niterói (vídeo)
Moradores de cidades do Grande Rio foram surpreendidos, no fim da tarde, pela chegada do 'el niño', fenômeno que ocorrem na chega de frentes frias, com rajas de ventos muito fortes
A chegada de ventos fortes, de até 90 quilômetros por hora, ao Grande Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (29), provocou uma série de transtornos em vários municípios da Região Metropolitana. As rajadas derrubaram árvores, interromperam o fornecimento de energia elétrica em vários bairros e causaram congestionamentos de grandes proporções em importantes vias da capital e de Niterói, justamente no horário de maior movimento.
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Em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, a força do vento derrubou a cobertura de um posto de combustíveis, assustando clientes e funcionários. Apesar do impacto, até o início da noite não havia registro oficial de feridos.
Quedas de árvores - Outro ponto crítico foi registrado no quilômetro 2 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do Baldeador, em Niterói. A queda de uma árvore interditou completamente a pista no sentido Niterói, provocando um congestionamento quilométrico que se estendeu até o bairro de Tribobó, em São Gonçalo.
Na BR-101, uma árvore caiu na altura do Barreto, também em Niterói, agravando ainda mais o trânsito. O bloqueio provocou reflexos em diversas vias da cidade, incluindo o Centro e os acessos à Ponte Rio-Niterói. A situação foi intensificada pelo grande volume de veículos nas ruas durante o horário de pico da tarde, ampliando os transtornos para milhares de motoristas.
Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das concessionárias responsáveis pelas rodovias atuaram na remoção das árvores e no restabelecimento da normalidade, enquanto concessionárias de energia trabalhavam para restabelecer o fornecimento de luz nas áreas afetadas.
* Em atualização