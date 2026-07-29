Ventania derruba cobertura de posto da gasolina e provoca queda de árvores em Niterói (vídeo)

Ventania derrubou cobertura de posto de gasolina em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói - Foto: Divulgação

Ventania derrubou cobertura de posto de gasolina em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói - Foto: Divulgação

A chegada de ventos fortes, de até 90 quilômetros por hora, ao Grande Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (29), provocou uma série de transtornos em vários municípios da Região Metropolitana. As rajadas derrubaram árvores, interromperam o fornecimento de energia elétrica em vários bairros e causaram congestionamentos de grandes proporções em importantes vias da capital e de Niterói, justamente no horário de maior movimento.

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Em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, a força do vento derrubou a cobertura de um posto de combustíveis, assustando clientes e funcionários. Apesar do impacto, até o início da noite não havia registro oficial de feridos.

Foto do Caminho Niemeyer com ventania | Foto: Yuri Messias

Quedas de árvores - Outro ponto crítico foi registrado no quilômetro 2 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), na altura do Baldeador, em Niterói. A queda de uma árvore interditou completamente a pista no sentido Niterói, provocando um congestionamento quilométrico que se estendeu até o bairro de Tribobó, em São Gonçalo.

Na BR-101, uma árvore caiu na altura do Barreto, também em Niterói, agravando ainda mais o trânsito. O bloqueio provocou reflexos em diversas vias da cidade, incluindo o Centro e os acessos à Ponte Rio-Niterói. A situação foi intensificada pelo grande volume de veículos nas ruas durante o horário de pico da tarde, ampliando os transtornos para milhares de motoristas.

Queda de árvore na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Baldeador | Foto: Divulgação

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das concessionárias responsáveis pelas rodovias atuaram na remoção das árvores e no restabelecimento da normalidade, enquanto concessionárias de energia trabalhavam para restabelecer o fornecimento de luz nas áreas afetadas.

* Em atualização