Ex-jogador do Botafogo morre após ser atingido por muro em Santa Teresa durante forte ventania no RJ

O desabamento de um muro em uma rua de Santa Teresa, na região Central do Rio de Janeiro, deixou duas vítimas. Uma delas era o ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos. O acidente ocorreu durante a forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro, na tarde da última quarta-feira (29).

A queda da estrutura aconteceu enquanto o estado era atingido por uma intensa ventania que resultou em impactos e destruição em boa parte do território fluminense.

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O desabamento foi registrado por uma câmera de segurança, que revela um carro preto que passava no momento do desabamento e acabou sendo atingido. Pessoas que passavam pelo local não chegaram a ser atingidas por poucos metros.

Após o muro vir ao chão, uma nuvem de fumaça cobriu toda a rua, dificultando a visualização. A morte de duas pessoas foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Além das mortes em Santa Teresa, um pescador está desaparecido no mar em Tarituba, na cidade litorânea de Paraty.

Notas de pesar

Com a confirmação da morte do ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, o clube publicou uma nota de pesar lamentando o ocorrido.

"Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio. Descanse em paz", diz a nota.

O Governo do Estado também se manifestou lamentando a fatalidade.

“O Governo do Estado do Rio de Janeiro lamenta profundamente as mortes de duas pessoas atingidas pela queda de um muro no bairro de Santa Teresa, na capital, em decorrência dos fortes ventos ocorridos na tarde desta quarta-feira. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ativaram um gabinete de crise, de imediato, e atuam preventivamente para proteger vidas. Foram mobilizadas equipes e todos os recursos operacionais para reforçar o suporte no estado. Em situação de emergência, a população deve ligar para o número 193. Nossos bombeiros estão preparados para qualquer necessidade”.

Vendaval

O estado do Rio de Janeiro foi atingido por ventos de até 100 km/h. De acordo com a agência de meteorologia, ClimaTempo, o Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, registrou ventos ainda mais potentes, atingindo 105.5 km/h, por volta das 17h. Moradores de Marambaia, na faixa litorânea, também sofreram com ventos fortes, de 95 km/h.

Além disso, cinco voos que aterrissaram no Galeão foram desviados: dois para Belo Horizonte, dois para São Paulo e outro para Vitória. Já o Aeroporto Internacional do Rio recebeu dois voos alternados do Santos Dumont.

Orientações

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orienta que em casos de fortes ventanias a população adote certos cuidados:

Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;

Não estacionar veículos debaixo de árvores;

Manter portas e janelas fechadas;

Evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;

Não tocar em cabos elétricos caídos;

Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;

Ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência.