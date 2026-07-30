Defesa Civil e Corpo de Bombeiros seguem monitorando rajadas de vento no estado

A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) seguem monitorando as rajadas de vento fortes que atingiram o estado, nesta quarta-feira (29/7), atuando de forma integrada para prevenir e minimizar danos. Um gabinete de crise foi ativado na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.

O Corpo de Bombeiros permanece em alerta, com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações. A corporação foi acionada, até o momento, para 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e 5 desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

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Até o momento, foram confirmados dois óbitos decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Há buscas ativas por um homem dado como desaparecido no mar em Tarituba, em Mambucaba.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) emitiu alerta, às 15h30 de quarta-feira, sobre os efeitos da aproximação de uma frente fria pelo oceano, com impacto nas regiões Costa Verde, Sul II, Baixada Fluminense, Metropolitana, Baixada Litorânea e Norte Fluminense. A vigência é até às 7h de quinta-feira (30/07).

O Cemaden-RJ segue monitorando as condições meteorológicas 24 horas por dia, com emissão de alertas, como medida preventiva, para a população e para os municípios.

PREVISÃO E TENDÊNCIA EXTRAORDINÁRIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS (30 e 31 de Julho)

Para o dia 30/07, a previsão é de predomínio de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a ocasionalmente moderada, de forma isolada. Declínio nas temperaturas máximas. Os ventos estarão moderados, com rajadas moderadas a pontualmente fortes.

Na sexta-feira, dia 31/07, haverá um aumento de nebulosidade, com o céu variando de nublado a encoberto, sem chuva significativa. Os ventos estarão fracos a moderados.

ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO

Durante as rajadas de vento, a população deve:

* Evitar áreas próximas a árvores, postes, placas, coberturas, andaimes e estruturas metálicas;

* Não estacionar veículos debaixo de árvores;

* Manter portas e janelas fechadas;

* Evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de vento mais intenso;

* Não tocar em cabos elétricos caídos;

* Acompanhar os alertas e as orientações dos órgãos oficiais;

* Ligar para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 em situações de emergência.