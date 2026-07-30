Ventania de 92 km/h coloca Niterói em estágio de alerta e mobiliza mais de 400 servidores

Niterói entrou em estágio de alerta às 17h30 desta quarta-feira (29), depois de ser atingida por uma rajada de vento de 92 km/h, que provocou quedas de árvores, destelhamentos, interrupções de vias e problemas no fornecimento de energia elétrica em diferentes regiões da cidade. O prefeito Rodrigo Neves instalou um gabinete de gestão de emergência, reunindo secretários e dirigentes municipais, e mobilizou mais de 400 servidores para atuar simultaneamente em várias frentes, atender às ocorrências e restabelecer a normalidade. A cidade não registrou nenhuma ocorrência grave.

O prefeito apresentou um balanço inicial da rajada de vento, explicou que o fenômeno ficou próximo de ser um tufão, durou aproximadamente 20 minutos, entre 17h e 17h20, e destacou que as equipes municipais estão mobilizadas.

Leia também:

Dupla é detida após perseguição entre Maricá e Saquarema



UFF recebe maior feira científica da América Latina nesta semana



“Reuni nossa equipe de gestão de emergência. Mais de 400 funcionários foram mobilizados para atender as ocorrências ao longo das últimas horas. Eles vão continuar a atuar nas próximas horas para que possamos terminar a noite com esses problemas equacionados e iniciar o dia de amanhã sem grandes transtornos. A ocorrência mais grave registrada durante essa tempestade de vento em Niterói foi a queda da estrutura de um posto de gasolina na Avenida Francisco da Cruz Nunes, na Região Oceânica. Foi uma queda importante, mas, felizmente, não houve vítimas. As demais ocorrências estão espalhadas por todas as regiões e bairros da cidade, principalmente relacionadas a árvores caídas. Também estou cobrando a Enel providências pra reestabelecer ligações de energia onde for necessário”, explicou Rodrigo Neves.

O prefeito reiterou que a rajada de vento estava associada a uma frente fria que avançou pelo sul do país, passou pelo estado de São Paulo e chegou ao Rio de Janeiro com ventos com velocidade muito acima da média. Segundo o balanço apresentado, as rajadas atingiram aproximadamente 105 quilômetros por hora na região do Aeroporto Internacional do Galeão e 92 quilômetros por hora na Ponte Rio-Niterói.

Rodrigo Neves ressaltou que a Secretaria de Proteção e Defesa Civil acompanhou o deslocamento do sistema meteorológico. Às 10h, foi emitido um aviso para que a população permanecesse atenta. A previsão anterior indicava a chegada dos efeitos mais intensos da frente fria nesta quinta-feira (30), mas o fenômeno avançou mais rapidamente e atingiu a Região Metropolitana ainda durante a tarde desta quarta-feira.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Walace Medeiros, explicou que a frente fria já havia provocado estragos no sul do país e passado por São Paulo com rajadas intensas antes de chegar ao estado do Rio de Janeiro.

“É um vento muito acima da média. Ele acompanha uma frente fria que causou muitos estragos no sul do país e que ontem passou também por São Paulo com velocidade muito forte. Emitimos o alerta meteorológico às 10h para que a população permanecesse atenta e, hoje, o sistema nos atingiu com uma velocidade muito grande”, afirmou o secretário.

De acordo com a Defesa Civil, a fase mais severa da rajada de vento passou e não há previsão de repetição de um fenômeno com a mesma intensidade nas próximas horas. Para esta quinta-feira (30), a expectativa é de ventos moderados, com velocidades muito inferiores às registradas nesta quarta-feira. Ventos considerados moderados chegam a aproximadamente 50 quilômetros por hora.

Apesar da diminuição da intensidade do vento, o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói determinou, às 17h30, a mudança do município para o estágio de alerta. A decisão foi tomada devido às fortes rajadas já registradas, às ocorrências provocadas pela ventania e à necessidade de acompanhamento das condições meteorológicas e de seus possíveis impactos durante as próximas horas.

Até o início da noite, foram contabilizadas cerca de 20 ocorrências em diferentes bairros e regiões da cidade, principalmente relacionadas a quedas de árvores. Três vias importantes ficaram completamente bloqueadas. Entre elas a Estrada Caetano Monteiro, na região de Pendotiba, onde uma árvore de grande porte, localizada em terreno privado, caiu sobre a pista.

Também houve queda de árvore na subida da Caixa d’Água, interrompendo a passagem de veículos, além de outra ocorrência no acesso ao bairro do Barreto. Servidores municipais, agentes de trânsito e equipes operacionais foram direcionados aos locais para organizar a circulação, sinalizar os pontos afetados e trabalhar na retirada das árvores e dos galhos.

A ocorrência de maior impacto foi registrada em um posto de combustíveis localizado na Avenida Francisco da Cruz Nunes, na Região Oceânica. Parte da estrutura do posto desabou durante a ventania. Apesar dos danos materiais significativos, não houve vítimas.

A população pode comunicar ocorrências, principalmente quedas de árvores, pelo telefone 199, da Defesa Civil, ou pelo número 153, do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

A orientação é que os moradores evitem permanecer próximos a árvores, postes, placas, coberturas, estruturas metálicas, muros e imóveis que apresentem sinais de instabilidade. Durante rajadas de vento, também é recomendado não estacionar veículos sob árvores ou estruturas que possam ser atingidas e evitar deslocamentos desnecessários pelas áreas onde há ocorrências em andamento.