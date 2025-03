Centenas de pessoas se despedem de pastor e missionário mortos em São Gonçalo; “pedaço da gente que se foi”

Mais de mil pessoas, aproximadamente, se reuniram na tarde desta terça (11) para prestar as últimas homenagens ao pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp e ao missionário Saulo Farias, que foram mortos a tiros por criminosos na rodovia BR-101, na altura do Boaçu , em São Gonçalo, na noite da última segunda (10). Os dois foram sepultados no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, no início desta noite. William Melo, que estava com eles e também foi baleado, segue internado no Hospital Azevedo Lima (Heal), em Niterói.

O velório foi marcado pela comoção das centenas de amigos e colegas. Os presentes formaram uma extensa fila no cemitério para visitar a capela e prestar as condolências aos familiares. Além dos membros da Igreja Nova Vida de Nova Cidade, onde as vítimas congregavam, membros de outras comunidades de fé que conheciam o trabalho do pastor e do missionário também estiveram presentes, assim como conhecidos de outros lugares.

Bastante emocionados, familiares do pastor Kamp preferiram não falar com a imprensa por conta da comoção do momento, mas comentaram a memória deixada pelo líder religioso durante a cerimônia do velório. Thiago Kamp, um dois filhos do pastor, destacou o empenho do pai no serviço eclesiástico.

Filhos do pastor se emocionaram na despedida do pai | Foto: Enzo Britto

“Ele de fato gastou o que tinha e o que não tinha [ao serviço]. E se existe algo do Pr. Kamp que marcou a sua vida, pense nisso. Porque nós precisamos gastar nossas vidas. Quantas vezes a gente passa por uma pessoa na rua com dificuldade e a gente não para, porque acha que alguém vai parar?”, disse Thiago.

Além dele, Kamp deixa outros dois filhos, Rebeca e Diego, além da esposa, Ilzamar, e dos netos. Segundo familiares e amigos, ele começou a trajetória como líder religioso na Nova Vida de Alcântara, como líder de jovens, e estava à frente da igreja da denominação em Nova Cidade desde a fundação, há cerca de dez anos.

Esposas da vítima se consolaram durante o cortejo | Foto: Enzo Britto

“Era uma pessoa muito doce, muito amiga e um muito cuidadoso, preocupado mesmo com as pessoas, com a comunidade. Eles faziam mutirão para limpar e pintar a rua, coisas assim. Isso aproximou muito a igreja. A igreja nesse período passou por um incêndio e isso aproximou mais ainda eles. Graças a Deus, não houve nada drástico, mas queimou muita coisa. E ele estava nessa luta, mas sempre preocupado com as pessoas”, contou o bispo Ademir Batista, da Nova Vida em Estrela do Norte, amigo de Kamp que esteve com ele horas antes do ataque.

Bispo Ademir Batista esteve com as vítimas poucas horas antes do ataque criminoso | Foto: Enzo Britto

Outros conhecidos, de fora da comunidade, também prestaram homenagens. Adriana Ribeiro, presidente de uma liga de judô em Niterói, conta que, apesar de não ser religiosa e não ser próxima do pastor, ele ajudava em projetos externos à congregação. “Eles tinham aulas de judô comunitárias na igreja dele e esteve lá na nossa liga para dar apoio. Chamamos ele para fazer uma prece ecumênica. Não somos da igreja, mas essa coisa dele com a comunidade local se refletia fora”, destacou.

Além dos familiares do pastor, vários amigos e parentes de Saulo também estiveram no Parque da Paz para o velório. Gonçalense, o diácono passou os últimos meses em Curitiba, no Paraná, em um projeto missionário. De volta ao Rio, ele ia realizar sonhos e se tornar pastor e iniciou o curso de formação nesta segunda (10). Um dia antes, no domingo (09), ele comemorou seu aniversário de 33 anos e pregou no último culto da igreja em Nova Cidade. Ele deixa a esposa, Tamires, e duas filhas.

“Era um cara muito bem engajado com a obra e um grande homem de Deus também. A gente fica triste de perdê-los, mas eles deixaram um legado e uma marca em nós. Só temos coisas maravilhosas a dizer sobre os dois. Para a gente não foi uma perda não; foi um pedaço da gente que se foi”, destaca o amigo Douglas Silva, de 33 anos, membro da Nova Vida de Nova Cidade.

Douglas lembrou o legado que foi deixado pelo pastor e pelo diácono | Foto: Enzo Britto

Relembre o crime

Kamp estava voltando de uma igreja em Duque de Caxias junto dos diáconos Saulo e William na noite desta segunda (10). Eles participaram da aula inaugural do Curso de Formação Ministerial da Nova Vida, que forma pastores da denominação. Quando passavam pelo km 310 da rodovia BR-101, na altura do Boaçu, o Fiat Toro em que estavam foi atingido por dezenas de disparos.

O pastor conduzia o veículo. Relatos iniciais indicam que os criminosos abriram as portas do carro após o ataque. O veículo, no entanto, não foi levado. Testemunhas afirmam que os criminosos realizaram um arrastão na região e a principal suspeita é de que o pastor e os diáconos foram vítimas de uma tentativa de assalto.

O bispo Robson Pereira, da Nova Vida do Colubandê, que esteve com as vítimas na aula e foi ao local do crime após saber do ocorrido, disse que não há indícios de que as vítimas tenham reagido. “Ele [Kamp] não era um homem de agir abruptamente nem reagir de forma violenta a nada que fossem fazer com ele. Tenho certeza que foi realmente algo covarde, abominável, que o tomou de surpresa e levou sua vida”, disse Robson.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) registrou o caso. Agentes da unidade estão tentando identificar os autores dos disparos e localizar seu paradeiro.