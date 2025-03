Missionário morto a tiros na BR-101 voltava de curso para ser pastor quando foi baleado

Os três homens atacados a tiros na BR-101, na altura do Boaçu, em São Gonçalo, na noite desta segunda (10), estavam voltando de um curso teológico no Rio quando foram atingidos. Segundo a família do missionário Saulo Farias e do pastor Luiz Carlos Kamp, os dois voltavam juntos de um curso para formação de pastores da denominação protestante Nova Vida. Os dois não resistiram aos disparos e morreram no local; o diácono William Melo, que estava com eles, também foi atingido e está internado, com quadro estável.

Saulo havia completado 33 anos no último domingo (09). Diácono na Nova Vida de Nova Cidade, ele estava morando em Curitiba, no Paraná, onde trabalhava como missionário no projeto Jocum. Ele voltou para São Gonçalo para iniciar a formação como pastor; Saulo e William foram indicados pelo Pr. Kamp para fazer o curso e voltavam com ele da aula inaugural.

Uma verdadeira multidão acompanhou o sepultamento e enterro dos corpos | Foto: O São Gonçalo

O bispo Ademir Batista, da Nova Vida em Estrela do Norte, que esteve com o trio na aula, conta que Kamp estava dando carona para os diáconos. “Ele morava no Porto da Pedra, mas foi levar o missionário em casa. Eu também estava na BR, virei um pouco antes para deixar meu genro em casa e eles seguiram. Recebi a notícia sem acreditar. É muito triste. Parecia o tipo de arrastão que infelizmente é comum ali; mas nos arrastões, eles saem levando os carros. Dessa vez, foram muitos tiros. O carro ficou todo metralhado e eles [autores do crime] abriram as portas. Não sabemos se confundiram com outra pessoa”, disse o bispo ao O São Gonçalo.

Denise Coelho, mãe de Saulo, conta que o filho celebrou o aniversário na igreja, em Nova Cidade, pregando no culto da noite de domingo (09). “Meu filho foi um jovem maravilhoso, cheio de amor, cheio de vida, verdadeiro. Sempre andou com a verdade, porque sempre ensinei para ele. Deixou um grande legado - é isso que é importante e vamos dar continuidade a esse legado”, disse.

Saulo e Kamp foram sepultados na tarde desta terça (11), no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. William segue internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) está investigando a identidade e o paradeiro dos autores dos disparos.