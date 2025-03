Pastor e diácono morrem em ataque a tiros na BR-101, em São Gonçalo

Na noite de segunda-feira (10), um ataque a tiros em São Gonçalo, na BR-101, deixou dois mortos e um ferido. O crime ocorreu na altura do km 310, em Boaçu, e envolveu três membros da Igreja Nova Vida de Nova Cidade, que estavam a caminho de casa em um Fiat Toro.

As vítimas foram identificadas como o pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, que faleceu no local, e o diácono Saulo Farias, que também não resistiu aos ferimentos. O terceiro diácono, que ficou ferido, foi socorrido por uma ambulância da concessionária Autopista Fluminense e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) esteve no local realizando perícia e investiga a motivação do ataque, que pode ter sido uma tentativa de assalto. Em nota, a Igreja Nova Vida de Nova Cidade lamentou profundamente a perda e afirmou que os dois fiéis agora "estão nos braços do pai". Ainda não há informações sobre os velórios e enterros.

A Polícia segue apurando as circunstâncias do crime.