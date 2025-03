Familiares do pastor e diácono mortos em ataque na BR-101 iniciam processo de liberação dos corpos

Familiares do pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (11), para acompanhar o reconhecimento do corpo da vítima.

Embora profundamente emocionados pela tragédia, dois dos três filhos do pastor Kamp [como era conhecido] evitaram falar com a imprensa e um deles resumiu seus sentimentos com a frase "estou muito abalado e sem condições de dar qualquer declaração no momento". O luto e a dor pela perda do pastor, que foi morto em um ataque a tiros na noite de segunda-feira (10), são visíveis entre os familiares. Ele deixa três filhos [dois homens e uma mulher] e três netas.

Em contrapartida, no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, um amigo próximo de William Melo, o único sobrevivente do ataque, se dispôs a conversar com a imprensa. Leonardo Conceição, membro da Igreja Nova Vida de Nova Cidade, compartilhou palavras sobre o impacto da tragédia e sobre a importância de William e do pastor Kamp em suas vidas.

“William é um cara especial, dedicado à família. Ele tem duas filhas e é muito estudioso da igreja. Uma pessoa de caráter, um amigo com quem você pode contar, sempre humilde, sem vaidade", disse Leonardo, com os olhos marejados.

"Não tem palavras para descrever o Pastor Kamp. Ele era um homem realmente de Deus, uma pessoa íntegra que buscava santidade e era um exemplo para todos nós. Acompanhamos juntos a fundação da Igreja Nova Vida em Nova Cidade, e ele estava sempre disposto a ajudar, seja com conselhos ou apoio.”

A dor pela perda de Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, que era mais do que um pastor, mas um verdadeiro mentor espiritual para muitos, ainda está viva na comunidade. Leonardo compartilhou como o pastor impactou a vida de muitos fiéis. "Ele pregava a importância de ser a mesma pessoa, tanto na igreja quanto no trabalho e em casa. Ele sempre esteve ao nosso lado, pronto para nos ajudar, seja para conversar ou orar conosco", disse, visivelmente abalado pela perda.

“É difícil aceitar, ainda não caiu a ficha. A perda é grande, não só na igreja, mas fora dela também. Ele fazia a diferença na vida de todos ao seu redor. Não conseguimos entender agora, mas com o tempo, talvez a gente tenha uma resposta”, completou o amigo.

O ataque que vitimou o pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp e o diácono Saulo Farias ocorreu na BR-101, em São Gonçalo, quando os três membros da igreja, que estavam retornando para casa, foram abordados por criminosos. O pastor e o diácono Saulo não resistiram aos ferimentos, enquanto o diácono William, que estava com eles, foi socorrido e levado ao hospital. Seu estado de saúde ainda não foi divulgado oficialmente.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga a motivação do crime, que pode ter sido uma tentativa de assalto. A Igreja Nova Vida de Nova Cidade emitiu um comunicado lamentando a perda de dois de seus fiéis, que agora "estão nos braços do pai". Ainda não há informações sobre os velórios e enterros.