Diácono que sobreviveu ao ataque criminoso na BR-101 fala sobre o caso

William Melo do Nascimento Silva é o único sobrevivente do ataque criminoso que aconteceu na noite da última segunda-feira (10) na BR-101, na altura de Boaçu, em São Gonçalo. Internado no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, ele já falou com a polícia sobre o ocorrido.

Segundo informações iniciais, o diácono, que estava acompanhado de outras duas pessoas – o pastor Luiz Carlos de Figueiredo Kamp e o diácono Saulo Farias, que morreram no local, informou que criminosos tentaram roubar o Fiat Toro em que eles estavam.

Os criminosos estavam fortemente armados e atiraram contra os membros da Igreja Nova Vida de Nova Cidade. William foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde passou por cirurgia.

Diácono William Melo é o único sobrevivente e já prestou depoimento à polícia sobre o crime | Foto: Divulgação

Agentes da Divisão de Homicídios investigam o caso. Os corpos de Luiz Carlos e Saulo Farias permanecem no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.