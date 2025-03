Clima de tristeza e comoção no bairro Nova Cidade após assassinato de pastor: 'Ele fazia a diferença'

A notícia da morte do pastor e presidente da Igreja Nova Vida de Nova Cidade, em São Gonçalo, Luiz Carlos de Figueiredo Kamp, gerou uma onda de comoção por parte de familiares, amigos e fiéis que lamentaram profundamente a perda. Assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (10), durante um ataque criminoso na Rodovia Niterói-Manilha [BR-101], o pastor Kamp, como era conhecido, deixou seu legado a uma legião de fiéis e vizinhos, que fizeram questão de manifestar seus sentimentos através de mensagens em uma publicação da Igreja Nova Vida que informava sobre a morte do religioso.

"Foi embora uma referência de cristão que vivia a verdade do Evangelho. Esse mundo não suportava tanto amor no coração desse homem", disse um fiel. "O pastor Kamp marcou gerações e marcou a minha vida. Meu grande exemplo de fé. Um ser humano extraordinário e que fazia questão de demonstrar o quanto se importava com todos. Com certeza o seu legado será eterno e o que nos conforta é saber que ele está, nesse momento, ao lado de Deus", disse outra fiel. "Moro na rua da igreja e o pastor Kamp sempre foi tão carinhoso com os moradores, tão prestativo, atencioso, que tragédia, gente", afirmou outro fiel entre os centenas de comentários publicados na foto divulgada pela igreja informando sobre o ocorrido.

Segundo informações, o pastor Luiz Kamp presidia a Igreja Nova Vida desde março de 2016. A igreja estava fechada na manhã desta terça-feira (11).

Além do pastor, o diácono e missionário Saulo Farias, que também estava no carro, foi mais uma vítima que não resistiu aos ferimentos. Outro diácono, Willian Melo de Nascimento, ficou ferido com os disparos e foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói, onde passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Ele foi ouvido pela polícia na manhã desta terça-feira (11).

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga as circunstâncias do crime, sendo a possibilidade de uma tentativa de assalto uma das linhas de investigação.