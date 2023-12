Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em novembro deste ano

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa - Foto: Filipe Aguiar

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa - Foto: Filipe Aguiar

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de novembro.

Nova Era: 'Morre' Priscilla Alcantara e nasce Priscilla

A cantora postou uma lápide para demostrar o fim de uma era | Foto: Divulgação

A cantora Priscilla, agora ex-Alcantara, anunciou mudança de nome, no dia 06, uma marca de sua nova fase musical.

Após ter vencido o programa 'Masked Singer', da TV Globo, em 2021, a cantora demonstrou uma grande mudança em sua lapidação artística, o que a levou a tomar essa atitude.

Decoração natalina de casa em Alcântara vira atração turística do bairro

Alex não deixou que a infância humilde levasse seus sonhos e procura oferecer, anualmente, o que nunca teve: um feliz Natal | Foto: Filipe Aguiar

No dia 17, o OSG fez uma reportagem com o aposentado José Jesus Alves, de 52 anos, morador de Alcântara, que fez a 15° decoração natalina de sua casa, que é uma das grandes atrações do bairro.

O maior objetivo do morador para montar as decorações na época de Natal é a expectativa das crianças, que todos os anos aguardam ansiosas como também cobram pela montagem.

Beijo de mulheres leva shopping a apurar conduta de segurança em Niterói

Direção do shopping apurou denúncias | Foto: Divulgação

A direção do Shopping Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, apurou a conduta de um dos seguranças de plantão no centro comercial, na segunda semana de novembro, que teria proibido uma troca de beijo entre um casal de mulheres no local.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava o funcionário sendo alvo de protesto de uma das mulheres supostamente envolvida no episódio, logo após ter chamado a atenção das duas e as orientado a não continuar com a troca de beijos no local.

Moradores de Itaboraí 'sequestram' equipe da Enel para ter energia restabelecida

Empresa diz que funcionários trabalham para restabelecimento de energia nos municípios afetados | Foto: Reprodução/Redes Sociais/Enel

Devido a tempestade que assolou a região, no dia 18, diversos bairros de municípios do Leste Fluminense ficaram sem energia elétrica. Em Itaboraí, moradores do bairro de Itambi ficaram irritados com a demora no restabelecimento de energia chegando a 'sequestrar' uma equipe da empresa distribuidora de luz.

Na época, o caso gerou grande repercussão já que em alguns locais a luz chegou a demorar quase uma semana para retornar completamente causando muita revolta dos moradores.

Bairros ficam sem energia por mais de 38 horas em São Gonçalo e Niterói

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa | Foto: Filipe Aguiar

Moradores de São Gonçalo e Niterói ficaram mais que 38 horas sem energia elétrica, após o forte temporal que atingiu a região. Enquanto a concessionária afirmava estar com equipes trabalhando, moradores relatavam que não havia nenhuma movimentação de funcionários da empresa em diversos pontos das cidades.

No dia 20, moradores chegaram a realizar uma manifestação pacífica, no Lindo Parque, para chamar a atenção da empresa responsável por fornecer energia.

