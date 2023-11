Nova Era: 'Morre' Priscilla Alcantara e nasce Priscilla

Priscilla Alcantara surge com novo visual - Foto: Divulgação

Priscilla Alcantara surge com novo visual - Foto: Divulgação

A cantora Priscilla, agora ex-Alcantara, anunciou mudança de nome que vai marcar sua nova fase musical. Ela explicou a decisão nas redes sociais.

"Tenho muito orgulho da minha trajetória, cada detalhe dela me trouxe até aqui, sempre movida pelo novo, pelo diferente, por aquilo que ainda não vi, não vivi… nunca me contentei com o mesmo de sempre, acho que por isso, quando olho pra trás, vejo coragem de tentar, errar, amadurecer e de MUDAR", disse.

A cantora postou uma lápide para demostrar o fim de uma era | Foto: Divulgação

Após vencer o programa “Masked Singer”, da TV Globo, em 2021, a cantora vem demostrando mudança em sua lapidação artística. Com destaque no mundo gospel, agora ela se aproxima mais do pop e, em entrevistas passadas, usou Anitta como referência de força cultural.

"A gente é um diamante em brutal lapidação, e cada diamante é único, não adianta esperar que um seja igual o outro. nesse lugar onde meu coração está e é desse lugar que vem minha arte. sou grata por tudo o que vivi enquanto Priscilla Alcantara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só PRISCILLA. E que comece a nova era, que comece PRISCILLA", concluiu.