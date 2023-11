Decoração natalina de casa em Alcântara vira atração turística do bairro

O aposentado José de Jesus Brito Alves, 52 anos, mais conhecido por Alex, ou "Alex da Kombi", é morador de Alcântara, em São Gonçalo, desde 1988 e inaugurou, no último sábado (11), a 15° decoração natalina de sua casa, que virou atração do bairro.

Casado há 29 anos e pai de dois filhos, Alex não deixou que a infância humilde levasse seus sonhos e procura oferecer, anualmente, o que nunca teve: um feliz Natal.

"Sou filho de faxineira analfabeta e na minha infância, todos os Natais e ceias eram feitos na casa dos outros, porque ela precisava fazer para os outros, aí chegava em casa, cansada e acabava que a gente não tinha Natal, então resolvi, sem "vitimismo", fazer hoje o que eu nunca tive", disse.

O amor pelo Natal



Alex sempre gostou da época de Natal, mesmo com as lembranças da infância. Em um certo ano, ao visitar a Árvore da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele despertou para o desejo de decorar a sua casa de uma forma que todos os vizinhos e moradores do bairro também pudessem usufruir.

"Fui uma vez na inauguração da Árvore na Lagoa, e eu amo luz, já fico apaixonado. Aí eu vi aquilo tão bonito e falei 'poxa, aqui na rua a gente não tem nada, só esse rio aqui', e foi quando comecei, peguei esse poste da frente, coloquei umas garrafinhas nele, enfeitei e já gerou comoção nos moradores", iniciou contando.

"No ano seguinte já fui evoluindo e aumentando a decoração. Todo ano as pessoas passam aqui e falam que são três coisas que não podem faltar no Natal: o comercial da coca-cola, da Leader Magazine e o seu enfeite natalino", afirmou Alex em tom descontraído.



Trabalho que compensa

Alex também conta que grande parte do material utilizado é reciclado de um ano para o outro. Ele garante que com o mesmo zelo com que monta a decoração, também a desmonta, para que tudo esteja em bom estado e possa ser reutilizado nos anos seguintes.

"Quando chega essa época eu já desço com tudo e testo, vejo o que eu quero, o que ainda está servindo e vou tendo minhas inspirações, cada ano tento me superar. Dá trabalho, mas o sorriso de uma criança compensa qualquer coisa. Já teve situação de ouvir uma senhora passando por aqui chorando, aí quando fui perguntar o que estava acontecendo, ela respondeu: não, é que eu me lembrei que é Natal", contou.



Decoração criativa

No último sábado (11), Alex inaugurou a decoração de Natal deste ano, que surpreendeu aos moradores da região, que aguardavam ansiosos pelas novidades natalinas que estavam por vir.





"Sempre fui criativo, me virava. Quando criança, eu ganhava partes dos brinquedos, cabeça, braço, e eu mesmo montava, inventava coisas novas. A minha primeira bicicleta comprei com meu dinheiro, mas nunca reclamei ou me lamentei. As dificuldades te fazem forte", afirmou Alex.



"Tem criança aqui que não tem oportunidade nem de ir a um shopping, de ver essas árvores montadas pela cidade, não tem acesso. Aí eu procuro oferecer isso, então tento ter sempre um diferencial. Esse ano eu caprichei, coloquei esse arco grande e comprei até um quadrinho para que as pessoas possam tirar suas fotos também, pra ser mais uma opção", disse.

Motivação anual



O maior objetivo de Alex para montar as decorações na época de Natal é a expectativa das crianças, que agora não só aguardam ansiosas como também o cobram pela montagem.

"O sorriso das crianças é o que me motiva a continuar, a inocência delas. Também tem o fato de nunca ter tido isso na minha infância, então minha casa hoje é toda decorada pro Natal. Mas o que adianta eu enfeitar minha casa toda aqui pra dentro? Eu faço com todo carinho, para as crianças, eu faço pra elas, elas que tomam conta, cuidam da decoração", afirmou o morador.

