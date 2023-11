Bairros ficam sem energia por mais de 38 horas em São Gonçalo e Niterói

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa - Foto: Filipe Aguiar

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa - Foto: Filipe Aguiar

Mais de 38 horas sem energia elétrica. Essa ainda é a realidade de diversos moradores de São Gonçalo e Niterói. Enquanto a concessionária afirma estar com equipes trabalhando, moradores relatam que não há movimentação de funcionários da empresa em diversos pontos das cidades.

No Lindo Parque, em São Gonçalo, moradores fizeram uma manifestação pacífica no início da manhã tentando chamar a atenção da empresa.

"Tem uma amendoeira caída na fiação. Pegou fogo e todo mundo ficou sem luz. Isso foi sábado, antes das 20h. Até agora nada. Ninguém veio ver e estamos sem luz. Tudo estragando e a gente nesse calor desesperador", desabafou uma moradora.

A árvore está caída na entrada na Rua Humberto de Campos.

No Colubandê e na Venda da Cruz, também em São Gonçalo, a situação moradores não é muito diferente.

"Já estamos há dois dias sem luz na Rua Expedicionário Simão Fernandes, no Colubandê. Uma falta de respeito total com os moradores", lamentou um morador.

Na Venda da Cruz, moradores da Rua Cristiana e Travessa Mercedes estão temendo a perda dos eletrônicos e eletrodomésticos.

"Ficamos sem luz por mais de 24 horas. Na noite de domingo a energia voltou, porém não estabilizou e não ficamos nem uma hora seguida com luz. Toda hora a luz vai e vem. Não há geladeira que aguente. Televisão ninguém está ligando, mas sem geladeira estamos perdendo os alimentos. É desesperador", falou a moradora.

Em Niterói, moradores também estão pedindo por ajuda. No Buraco do Boi, na Travessa Legi, um poste caiu em cima de uma casa. Além de sem energia, os moradores estão narrando o medo de uma corrente elétrica, quando a energia for reestabelecida.

"Aqui estamos sem luz e correndo risco de vida. Imagina se a luz voltar e esse poste liberar corrente? Nós estamos apavorados. Já liguei diversas vezes. Abri ocorrência com a Enel. Já fiz tudo que eles pedem e até agora nada. Desde sábado cedo e nenhuma resposta", desabafou a moradora.

Procurada, a Enel ainda não respondeu.

